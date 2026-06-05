Japonia își intensifică eforturile de colectare a uleiului alimentar uzat pentru a susține producția de combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), în contextul obiectivului național ca 10% din combustibilul utilizat de companiile aeriene să provină din surse sustenabile până în 2030, relatează Reuters, citată de Mediafax.

Uleiul alimentar uzat este considerat una dintre cele mai accesibile materii prime disponibile pe termen scurt pentru producția de SAF, combustibil văzut ca o soluție importantă pentru reducerea emisiilor de carbon generate de transportul aerian.

În prezent, Japonia produce aproximativ 30.000 de kilolitri de SAF pe an, ceea ce reprezintă doar 0,3% din consumul total de combustibil pentru aviație. Pentru atingerea țintei asumate pentru anul 2030, producția ar trebui să ajungă la aproximativ 1,7 milioane de kilolitri.

Reprezentanții companiilor aeriene ANA și Japan Airlines au avertizat recent că dezvoltarea sectorului este mai dificilă decât se estima inițial, principalele obstacole fiind lipsa materiei prime și infrastructura insuficient dezvoltată.

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Campanii pentru colectarea uleiului alimentar uzat

Pentru a crește cantitatea de materie primă disponibilă, autoritățile locale și companiile private au lansat programe de colectare a uleiului alimentar folosit în gospodării. Unul dintre acestea este proiectul „Fry to Fly”, prin care populația este încurajată să predea uleiul uzat în puncte de colectare amenajate în supermarketuri și alte spații comerciale.

Guvernul metropolitan din Tokyo încearcă să mobilizeze cele aproximativ 7,8 milioane de gospodării din capitala Japoniei. În 2025, autoritățile au distribuit 13.000 de pâlnii speciale pentru colectarea uleiului și au derulat campanii de informare. Cu toate acestea, rezultatele au fost modeste, fiind colectați doar 160 de kilolitri de ulei alimentar uzat.

Totodată, mai multe companii japoneze, inclusiv Fujifilm, au început să recupereze uleiul folosit în cantinele proprii, iar marile lanțuri de retail își extind rețelele de colectare.

Cantitățile disponibile nu sunt suficiente

Potrivit organizației UCO Japan, chiar dacă întreaga cantitate de ulei alimentar uzat generată de gospodării ar fi colectată și valorificată, aceasta ar putea acoperi doar aproximativ un sfert din necesarul de combustibil sustenabil estimat pentru 2030.

În plus, aproape tot uleiul uzat provenit din sectorul comercial este deja colectat și reciclat, ceea ce limitează posibilitățile de creștere a volumelor disponibile.

În aceste condiții, analiștii consideră că Japonia va fi nevoită să importe atât SAF, cât și materii prime pentru producția acestuia, cel puțin până când vor deveni viabile la scară largă tehnologii alternative, precum combustibilii obținuți din bioetanol.

„Obiectivul este extrem de ambițios”, a declarat Motoomi Suzuki, economist la Norinchukin Research Institute, care a subliniat că uleiul alimentar uzat rămâne, în prezent, cea mai viabilă sursă locală pentru producția de combustibil sustenabil destinat aviației.