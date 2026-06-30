Numărul animalelor crescute în fermele din Uniunea Europeană a continuat să scadă și în 2025, prelungind tendința descendentă observată în ultimul deceniu. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la caprine și ovine, în timp ce efectivele de porci și bovine au consemnat scăderi mai moderate, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene existau, în 2025, aproximativ 131,5 milioane de porci, 71,6 milioane de bovine, 55,3 milioane de ovine și 10,2 milioane de caprine. Comparativ cu anul precedent, toate efectivele au fost mai mici.

Numărul porcilor a scăzut cu 0,5%, cel al bovinelor cu 0,4%, efectivele de ovine s-au redus cu 2,2%, iar cele de caprine cu 2,5%, arată un comunicat al Comisiei Europene.

Tendința descendentă se menține de un deceniu

Datele Eurostat arată că reducerea efectivelor de animale nu este un fenomen izolat, ci face parte dintr-o tendință de lungă durată. Comparativ cu anul 2015, efectivele de porci din Uniunea Europeană sunt mai mici cu 8,9%, cele de bovine cu 9,7%, cele de ovine cu 12,2%, iar populația de caprine s-a redus cu 17,5%.

Dintre toate speciile analizate, caprinele au înregistrat cea mai accentuată scădere în ultimii zece ani. Potrivit Eurostat, diminuarea numărului de animale confirmă evoluția descendentă observată în ultimii ani în sectorul zootehnic european. Datele publicate de instituția europeană se bazează pe statisticile transmise de statele membre privind efectivele de porcine, bovine, ovine și caprine.

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În cazul ovinelor și caprinelor, agregatele la nivelul Uniunii Europene includ și estimări pentru statele care nu au transmis încă toate datele, realizate pe baza informațiilor din anii anteriori.