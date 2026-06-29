Compania românească de IT EXE Software anunță că își extinde activitatea în domeniul agriculturii digitale, prin dezvoltarea unor soluții software destinate fermierilor și companiilor din sectorul agricol. Platformele sunt concepute pentru a eficientiza activitățile din teren, a reduce pierderile și a facilita luarea deciziilor pe baza datelor disponibile.

Potrivit unui comunicat al companiei, dezvoltarea unor astfel de soluții este o evoluție firească, în condițiile în care România este unul dintre cei mai importanți producători agricoli din Uniunea Europeană, situându-se printre statele cu cele mai mari producții de cereale.

Reprezentanții EXE Software susțin că experiența acumulată în proiectele din zona agritech le-a oferit o imagine clară asupra provocărilor cu care se confruntă fermierii și companiile din agricultură. Compania dezvoltă aplicații cu interfețe intuitive și funcționalități adaptate activităților din teren. Scopul este ca utilizatorii să își gestioneze mai bine resursele, să optimizeze procesele de lucru și să aibă acces rapid la informațiile necesare.

Soluții pentru digitalizarea agriculturii

Potrivit documentului, soluțiile dezvoltate contribuie la digitalizarea agriculturii și la eficientizarea activităților operaționale, oferind totodată suport profesional și instrumente pentru o administrare mai bună a fermelor.

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„Proiectele dezvoltate în zona agritech ne-au oferit o perspectivă valoroasă asupra provocărilor reale din domeniu şi ne-au arătat cât de important este ca soluţiile software să fie construite pornind de la procesele concrete ale utilizatorilor, atât din perspectiva fermierilor, cât şi a furnizorilor de servicii agricole. Am livrat soluţii digitale care acoperă gestionarea activităţilor din teren, monitorizarea operaţiunilor, comunicarea între fermieri şi specialişti, precum şi mecanisme simple de planificare şi transmitere de solicitări şi recomandări. Astăzi, valorificăm acest know-how în dezvoltarea de platforme moderne, scalabile şi uşor de utilizat, livrate end-to-end pe metodologie Agile, cu echipă dedicată formată din team lead, business analyst, dezvoltatori, UI/UX şi QA”, a declarat Adrian Crețu, Team Manager la EXE Software, citat în comunicat.

Compania precizează că platformele dezvoltate permit monitorizarea activităților din teren, gestionarea operațiunilor agricole și comunicarea dintre fermieri și specialiști. De asemenea, acestea includ instrumente pentru planificarea activităților și transmiterea solicitărilor sau recomandărilor.

EXE Software este una dintre cele mai mari companii românești din domeniul IT. A fost înființată în anul 2001 și furnizează produse și servicii pe cinci dintre cele șapte continente. Compania este specializată în dezvoltarea de soluții și servicii IT destinate mediului enterprise.