Grup Șerban Holding continuă procesul de restructurare a afacerilor sale, prin vânzarea unor active importante din sectorul avicol. Filiala Ferma Avicolă Șerban, aflată în insolvență, a finalizat tranzacția prin care platformele avicole din județele Bacău și Vaslui au fost preluate de compania Sagem SRL, parte a grupului vasluian Familia Safir, pentru 16,5 milioane de euro, fără TVA.

Potrivit raportului curent transmis Bursei de Valori București, tranzacția a fost finalizată la 19 iunie 2026 și este considerată una semnificativă raportat la dimensiunea activelor Grupului Șerban Holding, care însumau peste 504 milioane de lei la sfârșitul anului trecut.

Platformele avicole Șerban trec din chirie în proprietate

Pachetul de active vândut include platformele avicole și terenurile aferente din Tătărăști și Parincea, județul Bacău, precum și platforma din Simila-Zorleni, județul Vaslui. În tranzacție sunt incluse toate construcțiile, instalațiile și echipamentele existente la momentul predării.

De altfel, relația dintre cele două companii nu este una nouă. Conform raportului anual al Grupului Șerban Holding pentru 2025, aceste ferme erau deja exploatate de Sagem în baza unor contracte de închiriere, iar veniturile obținute din leasingul operațional au contribuit la diminuarea pierderii consolidate înregistrate anul trecut.

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Prin această tranzacție, Sagem trece din postura de chiriaș în cea de proprietar al platformelor pe care le exploata deja.

Banii merg către reducerea datoriilor

Deși valoarea totală a tranzacției este de 16,5 milioane de euro, suma care va intra efectiv în conturile Fermei Avicole Șerban este de 15,675 milioane de euro. Diferența este determinată de mecanismele de garantare aferente finanțărilor contractate de grup.

Fondurile obținute nu vor fi folosite pentru susținerea activității curente, ci vor fi direcționate cu prioritate către rambursarea obligațiilor financiare aferente unui credit sindicalizat garantat prin ipotecă, în conformitate cu instrucțiunile agentului de garanții al consorțiului bancar, potrivit ZF.ro

Grupul Șerban Holding, într-un amplu proces de restructurare

Vânzarea activelor avicole vine într-un moment dificil pentru Grup Șerban Holding, care traversează un amplu proces de reorganizare.

În aprilie 2026, Interagroaliment, cea mai mare companie din grup, a intrat în insolvență, fiind urmată, în luna iunie, de alte societăți importante din grup, inclusiv Șerban Distribuție, Fyn Invest Danmark și Luma Land.

Compania a explicat că dificultățile financiare au fost generate de contextul dificil din agricultură, marcat de creșterea costurilor de producție, efectele contextului geopolitic și povara unui credit sindicalizat contractat în anii anteriori.