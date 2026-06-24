Agricultura, silvicultura și pescuitul sunt domeniile în care se lucrează cele mai multe ore pe săptămână în Uniunea Europeană, potrivit unui studiu publicat de Eurostat pentru anul 2025. La polul opus se află activitățile desfășurate în gospodării, educația și sectorul artelor și divertismentului, informează publicația Agriland.

Datele Eurostat arată că persoanele ocupate în agricultură, silvicultură și pescuit au cea mai lungă săptămână efectivă de lucru din UE, cu o medie de 41,2 ore.

Următoarele locuri în clasament sunt ocupate de sectorul minier și exploatarea carierelor, cu 38,9 ore pe săptămână, și de construcții, cu 38,6 ore.

La polul opus, cele mai scurte săptămâni de lucru au fost înregistrate în activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori, unde media este de 27,1 ore pe săptămână. Urmează educația, cu 31,8 ore, și domeniul artelor, divertismentului și recreerii, cu 32,7 ore.

În ansamblul Uniunii Europene, timpul efectiv de lucru pentru persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani, angajate cu normă întreagă sau parțială, a fost de 35,9 ore pe săptămână în 2025. Comparativ, în 2015 media era de 36,9 ore, ceea ce indică o reducere a timpului de lucru în ultimul deceniu.

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Grecia conduce clasamentul țărilor cu cele mai lungi săptămâni de lucru

La nivel național, Grecia a înregistrat cea mai mare durată medie a săptămânii de lucru, cu 39,6 ore. Pe următoarele poziții s-au situat Bulgaria și Polonia, ambele cu câte 38,7 ore, urmate de Lituania, cu 38,4 ore.

În schimb, cea mai scurtă săptămână de lucru a fost consemnată în Țările de Jos, unde media este de 31,9 ore. Danemarca și Germania au raportat câte 33,9 ore, iar Austria 34 de ore pe săptămână.

România, printre țările cu cei mai mulți angajați care lucrează peste 40 de ore pe săptămână

Intervalul de 40–44,5 ore efectiv lucrate pe săptămână reprezintă cea mai mare categorie de angajați în majoritatea statelor membre.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Bulgaria, unde 82,8% dintre persoanele ocupate lucrează în acest interval, urmată de Letonia, cu 77,1%, și România, cu 75,5%.

Excepții sunt Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța și Irlanda, unde cea mai mare parte a populației ocupate lucrează, în medie, între 35 și 39,5 ore pe săptămână.

Managerii și lucrătorii agricoli au cele mai lungi programe de lucru

Analiza pe ocupații arată că lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit au cele mai lungi săptămâni de lucru din UE, cu o medie de 42 de ore.

Pe următoarele poziții se află managerii, cu 40,6 ore, și personalul din forțele armate, cu 39,4 ore pe săptămână.

În schimb, cele mai scurte programe de lucru au fost raportate pentru ocupațiile elementare, cu 31,8 ore, personalul administrativ și de suport, cu 34 de ore, și lucrătorii din servicii și vânzări, cu 34,5 ore.

Antreprenorii muncesc mai mult decât salariații

Studiul evidențiază și diferențe importante între persoanele care lucrează pe cont propriu și salariați.

În 2025, la nivelul Uniunii Europene, angajatorii care desfășoară activități independente și au propriii angajați au raportat cea mai lungă săptămână obișnuită de lucru, de 46,4 ore.

Persoanele care lucrează pe cont propriu fără angajați au avut o medie de 39,7 ore pe săptămână.

Prin comparație, salariații au lucrat, în medie, 36,6 ore pe săptămână.