Procesul de recoltare a orzului și orzoaicei de toamnă se desfășoară conform calendarului agricol și nu este afectat de valul de caniculă, în timp ce efectele secetei pedologice sunt mai reduse decât în anii anteriori, susține ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Declarațiile au fost făcute după convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență de la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru această perioadă.

Potrivit ministrului interimar, analiza realizată împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul MADR și cu direcțiile agricole județene arată că lucrările de recoltare se desfășoară în condiții normale. „Procesul de recoltare a orzului şi a orzoaicei de toamnă se derulează conform graficului specific perioadei. În contextul avertizărilor meteorologice, am convocat astăzi Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a evalua efectele condiţiilor meteorologice asupra agriculturii şi situaţia suprafeţelor afectate, precum şi pentru a stabili eventualele măsuri necesare”, a scris Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.

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Acesta a precizat că, în urma evaluărilor, s-a constatat că temperaturile ridicate nu au afectat campania de recoltare. „Din discuţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul MADR şi cu direcţiile agricole judeţene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar, comparativ cu anii trecuţi, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafeţele afectate fiind semnificativ mai mici”, a adăugat ministrul.

Aproximativ 32.000 de hectare au fost afectate de fenomene meteo

Tanczos Barna a anunțat că, de la începutul anului, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice extreme. Este vorba despre pagube provocate de îngheț, grindină, furtuni, inundații și vânt puternic.

În același timp, autoritățile continuă centralizarea și verificarea notificărilor privind culturile afectate de secetă, în special în vestul țării. „Până în prezent, în acest an, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice precum îngheţ, grindină, furtuni, inundaţii şi vânt puternic. În acelaşi timp, este în desfăşurare procesul de colectare şi verificare a înştiinţărilor privind suprafeţele afectate de secetă, în special din vestul ţării, precum şi întocmirea proceselor-verbale de constatare”, a transmis ministrul interimar.

Potrivit ministrului, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) continuă programul de irigații în mai multe zone ale țării. În prezent, sunt irigate aproximativ 600.000 de hectare din cele peste 900.000 de hectare pentru care au fost încheiate contracte.

Activitatea se desfășoară în 27 de județe, fără restricții privind alimentarea cu apă. „ANIF a raportat că desfăşoară activităţi de irigare în 27 de judeţe, pe o suprafaţă de aproximativ 600.000 de hectare, din cele peste 900.000 de hectare contractate, fără restricţii în ceea ce priveşte preluarea apei din sursă. Monitorizăm în continuare evoluţia condiţiilor meteorologice şi situaţia din teren şi vom lua, dacă va fi necesar, toate măsurile pentru sprijinirea fermierilor”, a mai transmis Tanczos Barna.