Un pescar din Insulele Cook a supraviețuit opt zile singur în derivă pe Oceanul Pacific, după ce motorul ambarcațiunii sale s-a defectat în timpul unei ieșiri la pescuit. Hrănit doar cu pește crud, apă de ploaie și susținut de convingerea că va fi salvat, bărbatul a fost găsit în cele din urmă de o navă de pescuit, după ce fusese localizat de un avion al forțelor aeriene din Noua Zeelandă, scrie The Guardian.
Junior Apiuta Apiuta, în vârstă de 42 de ani, a plecat la pescuit pe 11 iunie de pe insula Pukapuka, un atol izolat din Insulele Cook, situat la aproximativ 1.140 de kilometri nord-vest de Rarotonga.
La scurt timp după ce a ieșit în larg, motorul bărcii sale din aluminiu, lungă de patru metri, a început să funcționeze cu întreruperi, apoi s-a oprit complet. Pescarul nu avea uneltele necesare pentru a-l repara, iar vântul împingea ambarcațiunea tot mai departe de țărm.
„M-am gândit dacă să sar în apă și să înot până la insulă, dar mi-am dat seama că nu aș reuși”, a povestit acesta.
În zilele care au urmat, Apiuta s-a confruntat cu valuri uriașe, ploi aproape permanente și temperaturi scăzute pe timpul nopții.
De două ori a fost aruncat în apă de valurile care depășeau înălțimea bărcii.
„Valurile erau mult mai înalte decât barca și loveau din ambele părți. Nu mi-a fost frică, pentru că nu mi-am pierdut credința și nu am încetat să mă rog”, a spus el.
Pentru a supraviețui, pescarul a folosit puținele provizii pe care le avea la bord: două sticle cu apă, un recipient în care a colectat apa de ploaie, echipamentul de pescuit, o ladă frigorifică și un cearșaf.
A prins pește, pe care l-a consumat crud, și a băut apa strânsă în timpul ploilor. Noaptea încerca să se protejeze de frig folosind cearșaful și lada frigorifică drept adăpost improvizat.
În a treia zi, după rugăciunea de seară, a observat luminile unei nave de pescuit și a încercat să ajungă la ea vâslind.
„Eram atât de fericit. Dar vântul mă împingea în direcția opusă și nava a dispărut”, a povestit el.
Au mai trecut câteva zile în care singura sa preocupare a fost să economisească apa, să-și mențină barca pe linia de plutire și să reziste frigului.
În a opta zi, Apiuta a auzit zgomotul unui avion și a sperat că este echipa de căutare. Aeronava forțelor aeriene din Noua Zeelandă l-a localizat și a transmis poziția navelor aflate în zonă.
La scurt timp, o navă de pescuit taiwaneză s-a apropiat. Pescarul a fluierat până când unul dintre membrii echipajului l-a observat și a îndreptat o lanternă spre mica ambarcațiune.
După șapte nopți și opt zile petrecute singur pe ocean, a fost salvat.
Ajuns la bordul navei, primul lucru pe care l-a făcut a fost să facă un duș, să mănânce și să-și sune familia.
„Primul lucru pe care i l-am spus partenerei mele a fost: «Iubito, sunt bine»”, a povestit el.
Transportat ulterior în Noua Zeelandă, Apiuta spune că se va întoarce la pescuit, însă cu mai multă prudență.
„Nu uitați lanterna, vesta de salvare și pelerina de ploaie. Și spuneți o rugăciune înainte să plecați la pescuit”, este sfatul pescarului care a supraviețuit unei încercări extreme pe Oceanul Pacific.
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