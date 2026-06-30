Un pescar din Insulele Cook a supraviețuit opt zile singur în derivă pe Oceanul Pacific, după ce motorul ambarcațiunii sale s-a defectat în timpul unei ieșiri la pescuit. Hrănit doar cu pește crud, apă de ploaie și susținut de convingerea că va fi salvat, bărbatul a fost găsit în cele din urmă de o navă de pescuit, după ce fusese localizat de un avion al forțelor aeriene din Noua Zeelandă, scrie The Guardian.

Junior Apiuta Apiuta, în vârstă de 42 de ani, a plecat la pescuit pe 11 iunie de pe insula Pukapuka, un atol izolat din Insulele Cook, situat la aproximativ 1.140 de kilometri nord-vest de Rarotonga.

La scurt timp după ce a ieșit în larg, motorul bărcii sale din aluminiu, lungă de patru metri, a început să funcționeze cu întreruperi, apoi s-a oprit complet. Pescarul nu avea uneltele necesare pentru a-l repara, iar vântul împingea ambarcațiunea tot mai departe de țărm.

„M-am gândit dacă să sar în apă și să înot până la insulă, dar mi-am dat seama că nu aș reuși”, a povestit acesta.

Valuri uriașe, frig și ploi

În zilele care au urmat, Apiuta s-a confruntat cu valuri uriașe, ploi aproape permanente și temperaturi scăzute pe timpul nopții.

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De două ori a fost aruncat în apă de valurile care depășeau înălțimea bărcii.

„Valurile erau mult mai înalte decât barca și loveau din ambele părți. Nu mi-a fost frică, pentru că nu mi-am pierdut credința și nu am încetat să mă rog”, a spus el.

Pentru a supraviețui, pescarul a folosit puținele provizii pe care le avea la bord: două sticle cu apă, un recipient în care a colectat apa de ploaie, echipamentul de pescuit, o ladă frigorifică și un cearșaf.

A prins pește, pe care l-a consumat crud, și a băut apa strânsă în timpul ploilor. Noaptea încerca să se protejeze de frig folosind cearșaful și lada frigorifică drept adăpost improvizat.

O rază de speranță care a dispărut

În a treia zi, după rugăciunea de seară, a observat luminile unei nave de pescuit și a încercat să ajungă la ea vâslind.

„Eram atât de fericit. Dar vântul mă împingea în direcția opusă și nava a dispărut”, a povestit el.

Au mai trecut câteva zile în care singura sa preocupare a fost să economisească apa, să-și mențină barca pe linia de plutire și să reziste frigului.

Salvat după opt zile

În a opta zi, Apiuta a auzit zgomotul unui avion și a sperat că este echipa de căutare. Aeronava forțelor aeriene din Noua Zeelandă l-a localizat și a transmis poziția navelor aflate în zonă.

La scurt timp, o navă de pescuit taiwaneză s-a apropiat. Pescarul a fluierat până când unul dintre membrii echipajului l-a observat și a îndreptat o lanternă spre mica ambarcațiune.

După șapte nopți și opt zile petrecute singur pe ocean, a fost salvat.

Ajuns la bordul navei, primul lucru pe care l-a făcut a fost să facă un duș, să mănânce și să-și sune familia.

„Primul lucru pe care i l-am spus partenerei mele a fost: «Iubito, sunt bine»”, a povestit el.

Transportat ulterior în Noua Zeelandă, Apiuta spune că se va întoarce la pescuit, însă cu mai multă prudență.