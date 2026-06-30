În agricultură, deciziile sunt tot mai des luate pe baza datelor culese direct din câmp. Pentru a simplifica acest proces, Bayer a lansat în România o nouă versiune a dispozitivului FieldView Drive, un echipament care se montează în cabina utilajelor agricole și înregistrează automat informații despre lucrările efectuate.

Noua versiune, FieldView Drive 2.0, este gândită pentru a colecta mai rapid și mai sigur date în timpul semănatului, aplicării tratamentelor sau recoltării. Dispozitivul are un procesor mai puternic, mai mult spațiu de stocare și poate transmite date prin Bluetooth și Wi-Fi, reducând întreruperile de conexiune.

Una dintre schimbările importante este integrarea unui modul de conversie a semnalului GPS (GNSS), care elimină necesitatea unui adaptor suplimentar. Astfel, dispozitivul poate fi utilizat pe o gamă mai largă de utilaje agricole, inclusiv pe modele mai vechi.

FieldView Drive 2.0 se conectează la portul standard ISOBUS al utilajului, fără modificări complicate. Acest lucru îl face util mai ales pentru fermele care folosesc utilaje de la producători diferiți și doresc să adune toate datele într-o singură platformă.

- articolul continuă mai jos -

„Datele transformate în decizii reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje competitive pentru fermierii de astăzi. Cu FieldView Drive 2.0, facem tehnologia digitală mai accesibilă și mai ușor de utilizat”, a declarat Alin-Sebastian Nemțisor, Digital Farming Solutions Lead în cadrul diviziei Crop Science a Bayer România.

Compania anunță că lucrează deja la noi funcții pentru acest dispozitiv. Printre acestea se numără transmiterea fără fir a fișierelor și a prescripțiilor direct către utilaje, astfel încât fermierii să nu mai fie nevoiți să folosească stick-uri USB pentru transferul datelor.

Potrivit reprezentanților companiei, FieldView Drive 2.0 este disponibil în România din 22 iunie 2026 și este compatibil cu abonamentele existente ale platformei digitale FieldView.