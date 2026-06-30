Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de lege care permite vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor slab alcoolizate în arenele sportive. Actul normativ modifică Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, precum și Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Proiectul a fost adoptat cu 242 de voturi „pentru”, nouă voturi „împotrivă” și 34 de abțineri, din totalul celor 286 de deputați prezenți în plen. Un deputat nu și-a exprimat votul.

Potrivit noilor prevederi, în incinta arenelor sportive vor putea fi comercializate, distribuite și consumate băuturi fără alcool și băuturi slab alcoolizate, cu o concentrație de cel mult 5% alcool în volum. Legea stabilește și condițiile în care acestea vor putea fi vândute. Comercializarea va fi permisă exclusiv în pahare fără capac, realizate din hârtie sau din material plastic. În plus, organizatorii competițiilor sportive vor avea obligația de a afișa, în locuri vizibile, mesaje privind consumul responsabil de băuturi alcoolice.

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Inițiativa a fost susținută de parlamentari din mai multe partide

Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentari neafiliați, alături de deputați și senatori din PSD, AUR, PNL, SOS România, UDMR, grupul Minorităților Naționale și UPR. Adoptarea actului normativ pune capăt unui proces legislativ care a generat dezbateri atât în mediul politic, cât și în lumea sportului.

În paralel cu această inițiativă, a existat și un alt proiect de modificare a Legii 4, asociat fostului ministru al Sportului, Ionuț Stroe. Acesta a fost criticat de mai multe cluburi și de reprezentanți ai suporterilor, deoarece prevedea reguli mai stricte privind consumul de alcool, supravegherea video și regimul sancțiunilor. Printre cluburile care și-au exprimat nemulțumirea s-au numărat Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo.

După adoptarea proiectului, deputatul Ciprian Paraschiv a declarat că votul reprezintă „victoria suporterilor” și a fenomenului sportiv. Potrivit acestuia, noua lege contribuie la modernizarea experienței spectatorilor și creează condiții pentru dezvoltarea cluburilor sportive.

Reacțiile din rândul suporterilor sunt însă împărțite. O parte dintre ultrași salută adoptarea noilor prevederi, în timp ce alții privesc cu rezerve modificările aduse legislației.