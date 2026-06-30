O salată care îmbină gustul clasic al unui sandwich (bacon, salată verde și roșii) cu aroma intensă a dressingului Caesar și consistența pastelor poate deveni una dintre cele mai apreciate mese ale verii. Rețeta propusă de Half Baked Harvest este ușor de pregătit și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură la mesele în aer liber.

Preparatul combină paste tip fundițe, bacon crocant, crutoane făcute în casă, salată romaine, roșii cherry, cheddar picant și un dressing Caesar cremos, completat cu mult busuioc proaspăt.

Ingrediente

Pentru dressing:

120 g maioneză;

2 linguri ulei de măsline extravirgin;

2 linguri suc proaspăt de lămâie;

1 lingură muștar Dijon;

2 linguri sos Worcestershire;

1-2 căței de usturoi rași fin;

50 g parmezan ras;

sare și piper, după gust;

fulgi de chili (opțional).

Pentru salată:

450 g paste scurte (tip fundițe);

aproximativ 8 felii de bacon;

2 căni de crutoane de casă;

o salată romaine, tăiată fâșii;

2 căni de roșii cherry, tăiate în jumătăți;

o cană de frunze proaspete de busuioc;

100 g cheddar picant, tăiat cuburi;

parmezan ras pentru servire.

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Mod de preparare

Se pregătește mai întâi dressingul. Într-un bol se amestecă maioneza cu uleiul de măsline, sucul de lămâie, muștarul Dijon, sosul Worcestershire, usturoiul ras și parmezanul. Se asezonează cu sare, piper și, dacă se dorește, cu puțini fulgi de chili. Dressingul se omogenizează bine și se lasă deoparte.

Pastele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin al dente. Se scurg și, cât sunt încă fierbinți, se amestecă imediat cu dressingul. Acest pas permite pastelor să absoarbă mai bine aromele sosului.

Baconul se rumenește până devine crocant, apoi se lasă pe șervețele absorbante și se rupe în bucăți.

Peste paste se adaugă salata romaine, roșiile cherry, cuburile de cheddar, baconul crocant, crutoanele și frunzele de busuioc rupte grosier. Totul se amestecă ușor pentru ca ingredientele să rămână întregi și crocante.

La final, salata se presară cu parmezan ras și, opțional, cu piper proaspăt măcinat sau câțiva fulgi suplimentari de chili.

Sfaturi pentru reușita preparatului

Autoarea rețetei recomandă folosirea crutoanelor pregătite în casă, deoarece oferă o textură mult mai crocantă decât cele din comerț.

Salata poate fi servită imediat, când pastele sunt încă ușor călduțe, dar este la fel de gustoasă și rece, după ce a stat câteva ore la frigider.

Dacă este pregătită din timp pentru un picnic sau o masă în familie, este indicat ca salata verde și crutoanele să fie adăugate chiar înainte de servire, pentru a-și păstra textura crocantă.