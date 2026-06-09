O criză sanitar-veterinară de proporții lovește județul Mureș, unul dintre cei mai importanți stâlpi ai zootehniei din Transilvania. Într-un interval de doar o lună, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) au fost obligați să eutanasieze peste 2.200 de oi. Măsurile radicale au fost declanșate de apariția concomitentă a două boli extrem de contagioase și periculoase pentru animale: variola ovină și pesta micilor rumegătoare, anunță Agerpres.

Focarele au fost identificate în patru localități din județ: Toldal, Dumbrava, Malea și Viișoara. Autoritățile au instituit de urgență zone de carantină și filtre rutiere stricte pentru a izola virusurile.

Focarul de pestă de la Viișoara și restricțiile extinse în județul Sibiu

Situația a devenit critică în localitatea Viișoara, unde a fost confirmat un focar de pesta micilor rumegătoare — o boală cu o gravitate deosebită pentru ovine și caprine, dar care nu se transmite la om.

Efectivul nimicit: Virusul a ucis rapid peste 130 de oi, iar pentru restul de aproximativ 740 de animale din exploatație s-a dispus uciderea preventivă de urgență.

Blocaj total pe export și vânzări: În baza unei decizii a Comisiei Europene, mișcarea și circulația ovinelor și caprinelor din județul Mureș au fost complet blocate pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

Perimetru de siguranță de 20 km: Autoritățile au instituit o zonă de restricție masivă. Aceasta cuprinde o zonă de protecție de 5 kilometri în jurul focarului și o zonă de supraveghere de încă 15 kilometri, perimetrul extinzându-se inclusiv pe teritoriul județului vecin, Sibiu.

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„Toate aceste măsuri de restricție presupun pierderi economice, întrucât nu se mai pot vinde ovine, deocamdată minimum 30 de zile”, a explicat directorul adjunct al DSVSA Mureș, Lucian Goga.

Variola ovină a făcut prăpăd în alte trei localități

Pe lângă dezastrul provocat de pestă la Viișoara, inspectorii veterinari au fost nevoiți să asaneze alte trei focare majore, de data aceasta de variolă ovină, active încă din luna mai. În cadrul acestor proceduri, au fost sacrificate peste 1.400 de animale:

Satul Malea (comuna Zau de Câmpie): Cel mai mare focar de variolă, unde au fost eutanasiate 830 de oi;

Localitatea Toldal (comuna Voivodeni): Afectat un efectiv de 398 de ovine;

Localitatea Dumbrava (comuna Vătava): Sacrificate 248 de oi.

Apel urgent către fermieri: „Nu așteptați până mor!”

În timp ce echipele DSVSA Mureș desfășoară o anchetă epidemiologică amplă pentru a descoperi sursa inițială a infecțiilor, conducerea instituției le cere fermierilor vigilență maximă și măsuri dure de biosecuritate la stâne:

Izolarea totală a turmelor: Este interzis accesul persoanelor străine sau neautorizate în perimetrul stânelor și este strict interzisă înstrăinarea sau cumpărarea de animale în această perioadă. Alertarea imediată a medicilor: Proprietarii de animale sunt rugați să anunțe imediat orice medic veterinar la apariția primelor simptome de boală. „Să nu aștepte până mor, ca în focarul acesta”, a atras atenția Lucian Goga.

Județul Mureș deține un efectiv total impresionant, estimat între 400.000 și 420.000 de capete de ovine, ceea ce înseamnă că o eventuală scăpare de sub control a celor două virusuri ar putea îngenunchea economic întregul sector zootehnic din regiune.