O turistă din Lucca a avut parte de o surpriză neplăcută după ce s-a oprit la o cafenea istorică din Piața San Marco din Veneția. Pentru două spritz-uri, un toast și un croissant, femeia a primit o notă de plată de 72 de euro, potrivit Today.

Cea mai mare surpriză de pe bon a fost o taxă de 7 euro pentru muzica live. Suma s-a adăugat prețurilor deja ridicate pentru produsele comandate, notează Mediafax.

34 de euro pentru două spritz-uri

Turista s-a așezat la o masă din celebra piață venețiană pentru o pauză. A comandat două spritz-uri, un toast și un croissant.

Cele două băuturi au costat împreună 34 de euro, în timp ce pentru cele două produse alimentare nota a depășit 30 de euro. La acestea s-a adăugat taxa de 7 euro pentru muzica live, astfel încât totalul a ajuns la 72 de euro.

Taxa era menționată pe un pliant aflat pe masă, însă informația nu pare să fi atenuat surpriza clientei atunci când a primit nota de plată.

Taxa pentru muzică, inclusă în nota de plată

La masa din cafenea avea loc un moment muzical susținut de un mic ansamblu. Costul suplimentar pentru acest serviciu era menționat în materialul informativ pus la dispoziția clienților.

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Incidentul a atras atenția și turiștilor străini aflați în apropiere, care au fost surprinși de valoarea totală a consumației.

Prețurile ridicate practicate în zonele turistice din Veneția sunt de mai mult timp subiect de discuție, în special în jurul Pieței San Marco, una dintre cele mai vizitate zone ale orașului.

Cazul arată diferența dintre prețul produselor și costul unei experiențe într-o zonă turistică exclusivă. În cazul de față, o gustare formată din două băuturi și două produse de patiserie a ajuns să coste cât o masă consistentă pentru mai multe persoane în alte zone ale Italiei.