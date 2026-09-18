72 de euro pentru două spritz-uri, un toast și un croissant în Piața San Marco din Veneția. Detaliul de pe nota de plată care a lăsat o turistă fără cuvinte

18 sept. 2026, HoReCa
72 de euro pentru două spritz-uri, un toast și un croissant în Piața San Marco din Veneția. Detaliul de pe nota de plată care a lăsat o turistă fără cuvinte
Foto: Envato Elements
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. 34 de euro pentru două spritz-uri
  2. Taxa pentru muzică, inclusă în nota de plată

O turistă din Lucca a avut parte de o surpriză neplăcută după ce s-a oprit la o cafenea istorică din Piața San Marco din Veneția. Pentru două spritz-uri, un toast și un croissant, femeia a primit o notă de plată de 72 de euro, potrivit Today.

Cea mai mare surpriză de pe bon a fost o taxă de 7 euro pentru muzica live. Suma s-a adăugat prețurilor deja ridicate pentru produsele comandate, notează Mediafax.

34 de euro pentru două spritz-uri

Turista s-a așezat la o masă din celebra piață venețiană pentru o pauză. A comandat două spritz-uri, un toast și un croissant.

Cele două băuturi au costat împreună 34 de euro, în timp ce pentru cele două produse alimentare nota a depășit 30 de euro. La acestea s-a adăugat taxa de 7 euro pentru muzica live, astfel încât totalul a ajuns la 72 de euro.

Taxa era menționată pe un pliant aflat pe masă, însă informația nu pare să fi atenuat surpriza clientei atunci când a primit nota de plată.

Taxa pentru muzică, inclusă în nota de plată

La masa din cafenea avea loc un moment muzical susținut de un mic ansamblu. Costul suplimentar pentru acest serviciu era menționat în materialul informativ pus la dispoziția clienților.

- articolul continuă mai jos -

Incidentul a atras atenția și turiștilor străini aflați în apropiere, care au fost surprinși de valoarea totală a consumației.

Prețurile ridicate practicate în zonele turistice din Veneția sunt de mai mult timp subiect de discuție, în special în jurul Pieței San Marco, una dintre cele mai vizitate zone ale orașului.

Cazul arată diferența dintre prețul produselor și costul unei experiențe într-o zonă turistică exclusivă. În cazul de față, o gustare formată din două băuturi și două produse de patiserie a ajuns să coste cât o masă consistentă pentru mai multe persoane în alte zone ale Italiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
16 sept.
Restaurantele din Ungaria dispar pe fondul scăderii consumului. „Piața clienților se epuizează în zonele rurale”
Restaurantele din Ungaria dispar pe fondul scăderii consumului. „Piața clienților se epuizează în zonele rurale”
HoReCa
15 sept.
Anglia și Țara Galilor introduc buletinul digital pe telefon pentru cumpărarea de alcool în pub-uri, restaurante sau magazine
Anglia și Țara Galilor introduc buletinul digital pe telefon pentru cumpărarea de alcool în pub-uri, restaurante sau magazine
HoReCa
15 sept.
Industria HoReCa intră la recensământ: Peste 11.000 de locații vor fi cartografiate în București și alte cinci orașe
Industria HoReCa intră la recensământ: Peste 11.000 de locații vor fi cartografiate în București și alte cinci orașe
HoReCa
14 sept.
Bucharest Food Week 2026: Bucureștiul devine capitala gastronomiei timp de o săptămână / Meniuri fixe la 69, 119 și 189 de lei, în peste 100 de restaurante / Unde poți degusta live zacuscă și unde are loc un masterclass dedicat brânzeturilor artizanale românești
Bucharest Food Week 2026: Bucureștiul devine capitala gastronomiei timp de o săptămână / Meniuri fixe la 69, 119 și 189 de lei, în peste 100 de restaurante / Unde poți degusta live zacuscă și unde are loc un masterclass dedicat brânzeturilor artizanale românești
Retail
14 sept.
Amenzi de peste 1,46 milioane de lei pentru nereguli în industria alimentară. Ce au găsit inspectorii ANSVSA
Amenzi de peste 1,46 milioane de lei pentru nereguli în industria alimentară. Ce au găsit inspectorii ANSVSA
Recomandări
Mediafax
Oktoberfest nu mai e pentru orice buzunar. Cât a ajuns să coste o bere la celebrul festival
G4Media
Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
Economedia
Topul angajatorilor din România: companiile cu cei mai mulți salariați. Firmele de stat și cele din sectorul auto au rămas cu mai puțini oameni în 2025
Mediafax Italia
Păcatul capital la masă! CE NU TREBUIE SĂ FACI SUB NICIO FORMĂ! Detaliul care îi lasă mască pe ceilalți
Mediafax Spania
Tu ai știut până acum?! Ce este NOCTOTURISMUL și de ce a devenit deja FOARTE POPULAR?!
CSID
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
CSID
Ce se întâmplă în interiorul țevilor când torni bicarbonat și oțet în scurgere. Nu aplica soluția dacă ai folosit deja acest produs. Combinația poate deveni periculoasă