Comisia de etică a Parlamentului elen a recomandat luni, cu unanimitate de voturi, ridicarea imunității deputaților Charalampos Athanasiou și Tasos Chatzivasileiou (membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație). Aceștia sunt vizați într-un dosar ce vizează presupuse intervenții pe lângă autoritatea de plăți OPEKEPE, responsabilă de gestionarea fondurilor europene în agricultură, relatează AMNA citată de Agerpres.

Deputații au solicitat personal ridicarea imunității

Într-o mișcare strategică, ambii parlamentari au cerut comisiei ridicarea protecției parlamentare pentru a permite justiției să clarifice situația cât mai rapid.

Tasos Chatzivasileiou a negat ferm orice ilegalitate, subliniind că intervenția sa s-a rezumat la un apel telefonic făcut în numele unui fermier, acțiune pe care o consideră parte din îndatoririle sale parlamentare. „Am acționat exclusiv în limitele atribuțiilor mele, fără a afecta interesele statului sau ale Uniunii Europene”, a precizat acesta într-un memorandum.

Charalampos Athanasiou s-a prezentat personal în fața comisiei, susținând că demersurile sale pe lângă administrație au fost transparente și în beneficiul cetățenilor, neconstituind o infracțiune.

Contextul anchetei

Cazul se concentrează pe presiunile pe care parlamentarii le-ar fi exercitat asupra agenției OPEKEPE pentru a urgenta sau facilita plata subvențiilor către anumiți fermieri. Deși acuzațiile sunt serioase, cei doi oficiali își declară încrederea deplină în imparțialitatea justiției elene.

Recomandarea comisiei de etică nu este finală, dar cântărește greu în decizia parlamentului. Votul decisiv în plen este programat pentru miercuri, când deputații vor hotărî dacă cei doi colegi vor fi lăsați la dispoziția procurorilor pentru continuarea urmăririi penale.