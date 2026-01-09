Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a prezentat miercuri, 7 ianuarie 2026, noile recomandări nutriționale care sfătuiesc americanii să consume mai multe proteine și să limiteze consumul zahăr și alimente procesate, potrivit BBC News. Nimic nou sub soare, sunt noile Ghiduri alimentare, publicate la fiecare cinci ani de către Departamentul Agriculturii și Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale. Doar că acesta din urmă a pus pe jar lumea medicală, deoarece piramida alimentară alcătuită după acest ghid sugerează consumul cărnii roșii, a trei porții de lactate pe zi și relaxează recomandările privind consumul de alcool.

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiologie și medicină internă, doctor în medicină, fondatorul Clinicii Cardiomed și fost președinte al Societății Române de Cardiologie explică, pentru G4Food.ro, de ce, în opinia sa, recomandările din acest nou Ghid alimentar înseamnă „mult zgomot pentru nimic”.

„Noile recomandări sunt… piramida dietei mediteneene răsturnată”

„Citesc mai multe postări emoționale despre “revoluția alimentară” din USA și despre “noile” recomandări pentru alimentație sănătoasă, pe care secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, le-a lansat zilele trecute. Văd postări de genul “Cine plătește pentru răul făcut până acum?” Aș zice să ne revenim și să gândim cu capetele noastre! A trebuit ca RFK să agite (aparent) apele pentru ca o grămadă de oameni să se trezească și să conștientizeze ceea ce medicii și ghidurile internaționale spun de mult în ceea ce privește alimentația sănătoasă”, a afirmat medicul.

De asemenea, cele două piramide ale alimentației sănătoase: cea a dietei mediteraneene – recunoscută de toate ghidurile alimentației sănătoase și de toate Societățile Științifice Internaționale, ca fiind cea mai sănătoasă dietă – și piramida prezentată de Robert F. Kennedy Jr sunt, oarecum același lucru. “Piramida alimentară prezentată de RFK este, practic, aceeași cu cea mediteraneeană, doar că este pusă însă cu vârful în jos”, explică dr. Tatu-Chițoiu.

Diferențele dintre cele două piramide alimentare

„Există diferențe între cele două piramide alimentare? Sigur! Dar, în nici un caz, acestea nu sunt revoluționare și nici nu răstoarnă ceea ce știm de multă vreme”, afirmă medicul.

Ambele piramide alimentare susțin aceleași principii

sunt împotriva alimentelor procesate

subliniază că la baza alimentației sănătoase sunt vegetalele: legumele, zarzavaturile. În piramida mediteraneeană acestea sunt la bază, în piramida lui RFK ele sunt distribuite prin toată piramida

subliniază importanța consumului de pește, pe care piramida mediteraneeană, îl are la mijloc iar în cea a lui RFK chiar la bază

pledează pentru reducerea consumului de zahăr

includ ouăle cu moderație

Diferențele majore între cele două piramide alimentare

RFK ne amenință că oprește războiul împotriva grăsimilor saturate și ne îndeamnă să le consumăm zdravăn

RFK pune sus în piramidă și carnea roșie, de vită.

ghidul mediteraneean spune exact care sunt cantitățile de alcool recomandate pentru femei și pentru bărbați. Cantități reieșite din studii clinice. RFK ne spune să bem mai puțin. Ce înseamnă moderat/puțin? Nu este specificat

Piramida alimentară RFK, modificată sub presiunea… comerțului?

“În opinia mea, concluzia este că piramida mediteraneeană este așezată corect. Pe bază. Adică stabil. Este dieta dovedită că reduce cel mai mult riscul de boli cardiovasculare, diabet și cancer. Piramida RFK este pusă exact în stilul lui RFK: răsturnată, pe un vârf instabil. Principial este corectă în conținut, cu excepția consumului de grăsimi saturate, carne roșie și a “liberalizării” alcoolului. De ce? Cred că se simte și aici presiunea producătorilor… a comerțului. În concluzie: domnul RFK, vremelnic aflat în funcție, nu este un “chef” universal pe care trebuie să-l urmăm orbește. Trebuie să gândim singuri, pe baza datelor științifice acumulate cu multă trudă în ultimii 30-40 de ani. Iar Societățile Medicale din USA și nu numai s-au pus deja în mișcare, în acest sens”, spune medicul Tatu-Chițoiu.

Un profesor de la Universitatea din New York contestă noile recomandări

Marion Nestle, fost profesor de nutriție la Universitatea din New York, a declarat, potrivit BBC News, că, în opinia ei, sugestia de a consuma mai multe proteine „nu are sens”, deoarece, potrivit ei, americanii consumă deja suficiente proteine.

„Cu excepția sfatului excelent de a reduce consumul de alimente foarte procesate, care nu erau foarte răspândite pe atunci, aceste recomandări ne duc înapoi la dieta din anii 1950, când toată lumea consuma multă carne și lactate și nu se preocupa prea mult de legume, iar bolile de inimă erau foarte răspândite”, a declarant Marion Nestle.

Asociația Americană a Inimii nu este de acord cu toate recomandările

Asociația Americană a Inimii a transmis un comunicat în care precizează că este benefic accentual pus pe consumul mai multor legume, fructe și cereale integrale, dar își manifestă îngrijorarea cu privire la recomandarea consumului de carne roșie și a condimentării cu sare.

“Consumatorii pot fi determinați, involuntar, să depășească limitele recomandate pentru sodiu și grăsimi saturate, care sunt principalii factori care determină bolile cardiovasculare”, se precizează în comunicatul Asociației Americane a Inimii.