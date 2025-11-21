Unele studii arată că un consum regulat de carne roșie și procesată poate crește riscul de cancer pancreatic. Grăsimile saturate, fierul hemic și potențialele nitriți și nitrați din carnea roșie și procesată ar putea fi responsabile. Potrivit eatingwell.com, limitarea consumului acestor tipuri de carne și a alcoolului, împreună cu menținerea unei greutăți sănătoase, sunt obiceiuri care pot ajuta.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer. Și, deși nu există un singur aliment care să cauzeze direct acest tip de cancer, dar dieta poate influența riscul unor persoane de a-l dezvolta. Unele cercetări arată că un consum regulat de carne roșie și procesată poate crește probabilitatea de a dezvolta cancer pancreatic.

Mănânci des carne roșie? O faci pe riscul tău!

„Există dovezi mixte că un consum mare de carne roșie și procesată crește, în mod specific, riscul de cancer pancreatic. Unele studii arată un risc crescut de cancer pancreatic la persoanele care consumă în mod regulat cantități mari de carne roșie, în timp ce altele arată că nu există o creștere a riscului.”, spune nutriționista Meghan Laszlo.

Este clar că sunt necesare mult mai multe cercetări cu privire la legătura dintre dietă și cancerul pancreatic. Dar a fi mai atent la câte sandvișuri cu bacon, hamburgeri și mezeluri consumi te-ar putea ajuta, pe termen lung, să te menții mai sănătos. Iată ce trebuie să știi despre modul în care carnea roșie și procesată ar putea fi legată de riscul de cancer pancreatic.

Legătura dintre carnea roșie și cancerul pancreatic

Gătirea la temperaturi înalte poate elibera compuși nocivi – Modul în care este preparată carnea poate influența riscul de cancer. Grătarul la temperaturi înalte și prăjirea pot fi foarte problematice. „Când carnea este gătită la temperaturi ridicate, se pot forma compuși precum amine heterociclice (HCA) și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH). În unele studii, acești compuși au fost asociați cu un risc crescut de cancer. În plus, multe cărnuri procesate sunt afumate, iar afumarea expune carnea la PAH”, spune nutriționista Karen Smith.

Carnea procesată conține adesea conservanți – Nitrații și nitriții sunt adăugați în carnea procesată pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor periculoase. Sunt folosiți și pentru culoare și aromă. „Dar acești aditivi pot fi posibili factori ai creșterii riscului de cancer”, explică nutriționista Meghan Laszlo.

Carnea roșie conține fier hemic – Carnea roșie și unele cărnuri procesate conțin cantități mari de fier hemic, un tip de fier care, în unele studii, a fost asociat cu un risc crescut de cancer pancreatic. Fierul hemic este ușor absorbit și poate preveni anemia, ceea ce în general este un lucru bun. „Cu toate acestea, fierul hemic poate promova formarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și duce la deteriorarea ADN-ului”, afirmă nutriționista Elaine Si.

Carnea roșie și procesată poate crește inflamația – Carnea roșie și procesată este, adesea, bogată în grăsimi saturate, care pot favoriza inflamația cronică. „Inflamația cronică poate elibera semnale chimice care spun celulelor să crească și să se dividă, ceea ce susține creșterea și răspândirea celulelor canceroase”, explică Siu.

De ce sunt necesare mai multe cercetări

Cercetătorii și nutriționiștii subliniază că sunt necesare mai multe studii, pentru a înțelege mai bine legăturile dintre carnea roșie și procesată și riscul de cancer pancreatic. Multe rezultate sunt inconsistente, mai ales în rândul persoanelor care consumă cantități reduse de carne.

„Deși studiile au arătat rezultate mixte în ceea ce privește cancerul pancreatic, cantitatea consumată pare să fie un factor important în declanșarea bolii. Cred că este înțelept să limitezi consumul de carne procesată și roșie, deoarece este asociat și cu riscuri de cancer colorectal, boli de inimă și diabet”, spune Siu.

Cum reduci riscul de cancer pancreatic