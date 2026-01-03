Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. În această săptămână suntem după multe excese culinare și am dori ceva mai ușor. Și desigur putem face și batch cooking.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Săptămâna care urmează este una de refacere, după zilele de Crăciun, Anul Nou, mese îmbelșugate, vizite sau/și musafiri, abundență gastronomică și dulciuri în cantități nesănătoase. Încercăm ne refacem digestia și chiar ne gândim deja cum am putea da jos câteva kilograme. Așa că cel mai bine este să ne facem un plan alimentar și să revenim la un regim alimentar echilibrat, chiar ușor pentru a compensa excesele din ultimele două săptămâni.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni:

Luni 5 ianuarie

Zi de lucru normală; pentru micul dejun pregătim o omletă cu mere; pentru prânz un pește la cuptor cu legume, iar la cină o salată caldă de năut.

Marți 6 ianuarie

E o zi mai festivă, Bobotează, stăm acasă și putem pune câteva feliuțe de chorizo și o zacuscă împreună cu niște bețișoare de legume, ardei, morcovi etc. La prânz pregătim niște creveți cu orez și legume, iar pe seară o salată cu fasole verde și usturoi și un iaurt sau kefir.

Miercuri 7 ianuarie

Azi e Sfântul Ion, dacă suntem sărbătoriți, am putea primi și ceva oaspeți. Punem la făcut câteva plăcinte raide dulci și sărate, cu aluat foietaj din magazin. Câteva fructe dimineața (sau un shake în care punem și fulgi de ovăz, lapte vegetal, pe lângă fructele preferate). La prânz putem gusta din plăcinte. Iar pe la mijlocul amiezii, spre seară ne facem cartofi gratinați la cuptor cu o salată de varză murată. O prăjiturică e îngăduită, că doar e zi festivă.

Joi 8 ianuarie

Încercăm un mic dejun mai proteic și cu efect asupra digestiei, un porridge din fulgi de ovăz cu lapte. Merg și câteva fructe de pădure deasupra. La masa de prânz ne luăm la pachet o ciulama de ciuperci cu mămăligă. Iar pe seară ne încălzim cu o supă cremă de avocado.

Vineri 9 ianuarie

Dimineață vom lua un mic dejun frugal, cu un ou fiert și puțină brânză. La prânz optăm pentru un pui cu măsline și putem adăuga și câteva murături, perfecte pentru digestie. Pe seara pregătim paste cu sos de roșii și smântână.

Sâmbătă 10 ianuarie

La micul dejun ne putem răsfăța cu un muffin fără zahăr. La prânz din tot ce s-a mai adunat prin frigider, preparăm niște crochete și le servim cu cartofi și legume la cuptor. Seara, o salată de slăbit ne ajută să ne culcăm mai „ușori”.

Duminică 11 ianuarie

Pentru micul dejun, amestecăm repede o salată de fructe. La prânz punem în cuptor niște file-uri de somon și le însoțim cu o salată bogată din legume proaspete și quinoa. Iar seara, ne vom mulțumi cu câteva chifteluțe de curcan și broccoli gratinat.

Rețetele le găsiți pe g4food.