Obezitatea nu este doar o problemă de voință și nici doar rezultatul unei alimentații dezechilibrate. Este o boală cronică, complexă, influențată de factori genetici, hormonali, metabolici, psihologici și de stil de viață. Tocmai de aceea, tratamentul nu are același efect la toți pacienții.

Unii oameni slăbesc rapid, alții lent, iar unii par să stagneze, chiar dacă urmează recomandările. Acest lucru nu este neobișnuit. În tratamentul obezității, răspunsul diferit este regula, nu excepția. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța, a explicat, pentru G4Food,ce te poate ajuta, cu adevărat, să slăbești.

De ce nu slăbesc toți pacienții în același ritm?

„Primul motiv pentru care pacienții cu obezitate nu slăbesc toți la fel este că fiecare organism reacționează diferit. Metabolismul, nivelul de rezistență la insulină, masa musculară, istoricul dietelor anterioare și predispoziția genetică influențează puternic rezultatul.

Un alt motiv frecvent este că aportul caloric rămâne mai mare decât pare. Chiar și atunci când pacientul spune că „mănâncă mai puțin”, mesele pot conține multe calorii ascunse: gustări frecvente, băuturi îndulcite, alimente ultraprocesate sau porții mai mari decât crede.

Sedentarismul este și el o cauză importantă. Activitatea fizică nu înseamnă doar arderea caloriilor, ci și menținerea masei musculare, îmbunătățirea sensibilității la insulină și susținerea metabolismului.

În plus, tratamentul obezității are nevoie de timp. Mulți pacienți se așteaptă la rezultate foarte rapide și devin frustrați când scăderea în greutate este lentă. În realitate, o scădere ponderală sustenabilă este, de cele mai multe ori, graduală.

Mai există și alte obstacole: tulburările de somn, stresul cronic, depresia, menopauza, hipotiroidismul, sindromul ovarului polichistic sau anumite medicamente pot încetini sau chiar bloca progresul.

Și nu în ultimul rând, organismul se adaptează. După o perioadă de slăbire, ritmul poate încetini. Această fază nu înseamnă neapărat eșec, ci nevoia de reevaluare și ajustare a strategiei”, explică dr. Sorina Ispas.

Ce înseamnă, de fapt, tratamentul obezității?

Tratamentul obezității nu se reduce la „mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult”. Este o intervenție complexă, care poate include:

schimbarea stilului de viață

consiliere nutrițională

activitate fizică regulată

terapie comportamentală

tratament medicamentos, în anumite cazuri

chirurgie metabolică, atunci când este indicată

Cu alte cuvinte, tratamentul eficient este personalizat. Nu există o soluție universală.

Ce dietă ajută cu adevărat la slăbit

“Nu există o dietă perfectă pentru toți pacienții cu obezitate. Cea mai bună dietă este aceea care poate fi urmată pe termen lung, fără să producă dezechilibre și fără să transforme alimentația într-o luptă zilnică”, afirmă specialistul.

Totuși, câteva principii rămân esențiale.

În primul rând, trebuie reduși carbohidrații rafinați: dulciurile, produsele de patiserie, sucurile, pâinea albă și gustările ultraprocesate. Acestea cresc rapid glicemia și favorizează revenirea foamei.

În al doilea rând, este important un aport adecvat de proteine. Proteinele cresc sațietatea și ajută la păstrarea masei musculare în timpul scăderii ponderale.

Grăsimile sănătoase, precum uleiul de măsline, peștele, nucile și semințele, pot face parte din alimentație, dar în cantități moderate.

Fibrele sunt și ele importante: legumele, fructele, leguminoasele și cerealele integrale ajută la sațietate și la controlul apetitului.

De asemene, porțiile contează foarte mult. Chiar și alimentele sănătoase pot deveni o problemă dacă sunt consumate în exces, a mai spus dr. Sorina Ispas.

Ce modele alimentare funcționează bine

“În practică, cele mai utile sunt modelele alimentare echilibrate, nu dietele extreme. Printre cele mai eficiente se numără:

dieta mediteraneeană

dieta low-carb moderată

dieta DASH adaptată

planurile hipocalorice individualizate

Succesul nu ține doar de tipul dietei, ci și de cât de bine se potrivește pacientului”, a mai explicat specialistul.

Un exemplu de meniu pentru slăbit, pe o zi

Un model simplu, pentru o zi de dietă de slăbit, poate arăta astfel:

Mic dejun: iaurt grecesc simplu, cu nuci și fructe de pădure

Prânz: pește sau piept de pui, salată mare și o porție mică de orez integral ori leguminoase

Cină: legume și o sursă de proteine, precum ouă, tofu sau brânză slabă

Gustări: un măr, un iaurt sau câteva migdale

“Nu este nevoie de combinații complicate. De cele mai multe ori, simplitatea este mai eficientă decât planurile foarte sofisticate”, afirmă dr. Sorina Ispas.

Ce mai contează, dincolo de dietă

Pacientul care vrea să slăbească are nevoie și de:

mișcare regulată

somn suficient

reducerea stresului

monitorizare medicală

obiective realiste

răbdare și consecvență

Scăderea în greutate nu este doar un proces biologic, ci și unul comportamental și emoțional.

Cea mai bună strategie de slăbit este cea realistă

În obezitate, faptul că nu toți pacienții slăbesc la fel de repede este normal. Tratamentul trebuie privit ca un proces personalizat, nu ca o rețetă identică pentru toată lumea. Alimentația, mișcarea, somnul, bolile asociate, tratamentele concomitente și răspunsul individual al organismului influențează rezultatul final.

Cea mai bună strategie rămâne una realistă, susținută pe termen lung și construită împreună cu medicul.