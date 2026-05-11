Ani la rând, ouăle au fost privite cu suspiciune din cauza conținutului de colesterol, însă cercetările recente au început să schimbe perspectiva. Consumul moderat pare să aibă mai multe beneficii decât se credea, iar un nou studiu vine cu încă un argument în favoarea lor: sănătatea creierului, potrivit The Healthy.

O echipă de cercetători de la Loma Linda University din California, coordonată de doctorul în sănătate publică Jisoo Oh, a descoperit că persoanele care consumă ouă regulat ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta boala Alzheimer pe termen lung.

Rezultatele au fost publicate în aprilie 2026 în The Journal of Nutrition.

Cercetătorii au urmărit aproape 40.000 de persoane timp de 15 ani

Boala Alzheimer este în prezent a șasea cauză principală de deces în Statele Unite, iar costurile asociate îngrijirii pacienților ar putea ajunge la 600 de miliarde de dolari anual până în 2050, explică autorii studiului.

Cum nu există încă un tratament definitiv, prevenția și factorii care țin de stilul de viață au devenit tot mai importanți. Alimentația se numără printre acești factori modificabili.

Pentru studiu, cercetătorii au analizat datele din Adventist Health Study-2, o amplă cercetare începută la începutul anilor 2000, care a urmărit sănătatea membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din SUA și Canada.

Inițial au fost incluși aproape 100.000 de participanți vârstnici, însă analiza finală s-a bazat pe datele a 39.498 de persoane, monitorizate în medie timp de 15 ani.

Câte ouă consumau participanții

Cercetătorii au analizat atât frecvența consumului de ouă, cât și cantitatea. Participanții au fost împărțiți în mai multe categorii:

niciodată sau foarte rar

de una până la trei ori pe lună

o dată pe săptămână

de două până la patru ori pe săptămână

de cel puțin cinci ori pe săptămână

Au fost luate în calcul toate formele de consum, ouă fierte, omlete, preparate coapte care conțineau ouă, însă produsele înlocuitoare de ou nu au fost incluse.

Ce au descoperit cercetătorii

La evaluarea făcută după aproximativ 15 ani, 2.858 de participanți fuseseră diagnosticați cu Alzheimer.

Dintre aceștia, aproximativ 32% au declarat că nu consumau deloc ouă.

În schimb, cea mai mică asociere cu boala Alzheimer a fost observată în rândul persoanelor care consumau ouă de cel puțin cinci ori pe săptămână.

1–3 porții pe lună: risc mai mic cu aproximativ 17%

2–4 porții pe săptămână: risc redus cu aproximativ 20%

5 sau mai multe porții pe săptămână: risc redus cu până la 27%

Autorii spun că nu au observat diferențe semnificative în funcție de rasă, etnie sau sex, ceea ce sugerează că efectul ar putea fi similar în mai multe categorii de populație. Totuși, cercetătorii menționează că studiile realizate pe grupuri religioase specifice pot avea anumite limitări statistice.

De ce ar putea ajuta ouăle sănătatea creierului

Cercetătorii cred că beneficiile ar putea avea legătură cu nutrienții importanți pe care îi conțin ouăle.

Printre aceștia se numără:

colina, esențială pentru memorie și funcționarea creierului

DHA, un acid gras omega-3 asociat cu sănătatea neurologică

proteinele de calitate, bogate în triptofan, care contribuie la un somn mai bun

luteina și carotenoidele, compuși asociați cu reducerea stresului oxidativ și susținerea funcției cognitive

vitamina B12, prezentă mai ales în gălbenuș, importantă pentru metabolismul grăsimilor și reglarea neuroinflamației

Autorii mai subliniază că și alimentația bogată în proteine, în general, a fost asociată cu un risc mai mic de Alzheimer.

Contează și modul în care gătești ouăle

Cercetătorii atrag atenția că beneficiile pot fi influențate și de modul în care sunt preparate ouăle.

Prepararea în cantități mari de unt sau uleiuri bogate în grăsimi saturate, dar și asocierea cu mezeluri procesate sau cantități mari de brânză, pot reduce avantajele pentru sănătate.

Printre variantele considerate mai echilibrate se numără:

ouăle fierte

gătirea în ulei de măsline sau avocado

asocierea cu salate, fructe, iaurt fără zahăr sau carne slabă, precum curcanul

Studiul a fost finanțat de American Egg Board, organizație care reprezintă industria producătorilor de ouă din SUA.