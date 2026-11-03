Importurile de produse lactate ale Uniunii Europene au scăzut cu 19% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce exporturile au crescut cu 2%, până la 12,31 miliarde de euro. În consecință, excedentul comercial al UE în sectorul lactatelor a ajuns la aproape 11 miliarde de euro, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene privind comerțul agroalimentar, citat de publicația poloneză Farmer.pl.

Valoarea importurilor de produse lactate în Uniunea Europeană s-a ridicat la 1,32 miliarde de euro în perioada ianuarie-iulie 2026, cu 308 milioane de euro mai puțin decât în intervalul similar din 2025, când acestea au însumat 1,63 miliarde de euro.

Comisia Europeană explică evoluția prin raportarea la nivelul neobișnuit de ridicat al importurilor din 2025, când prețurile mari ale produselor lactate pe piața comunitară au stimulat achizițiile din afara Uniunii.

Scăderea valorii importurilor nu reflectă însă neapărat o reducere proporțională a cantităților cumpărate. Evoluția prețurilor internaționale influențează, de asemenea, valoarea schimburilor comerciale.

Exporturile de lactate au crescut la 12,31 miliarde de euro

În același interval, exporturile europene de produse lactate au ajuns la 12,31 miliarde de euro, în creștere cu 245 de milioane de euro față de primele șapte luni din 2025. Avansul este de 2%.

Diferența dintre exporturi și importuri a dus la creșterea excedentului comercial al UE în sectorul lactatelor cu 553 de milioane de euro, până la 10,99 miliarde de euro.

Datele confirmă poziția Uniunii Europene ca exportator net important de produse lactate, valoarea vânzărilor pe piețele externe fiind de peste nouă ori mai mare decât cea a importurilor.

Raportul Comisiei Europene consemnează și o creștere a exporturilor în categoria „alte produse de origine animală”, cu 549 de milioane de euro, respectiv 11%. Evoluția a fost susținută în principal de prețurile mai mari ale proteinelor din lapte și de volumele mai ridicate ale exporturilor de piei de animale cu blană.

Comerțul agroalimentar european a înregistrat un ușor declin

Evoluția sectorului lactatelor contrastează cu tendința generală a comerțului agroalimentar al Uniunii Europene.

În perioada ianuarie-iulie 2026, valoarea importurilor agroalimentare ale UE a scăzut cu 4%, până la 108,6 miliarde de euro. Comisia Europeană pune această evoluție în principal pe seama reducerii prețurilor la cacao.

În același timp, exporturile agroalimentare ale Uniunii au însumat 138,7 miliarde de euro, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă din 2025.

În acest context, sectorul lactatelor rămâne unul dintre segmentele cu evoluție pozitivă pe piețele internaționale, cu exporturi în creștere și un excedent comercial în extindere.