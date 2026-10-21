Opt copii dintr-un grup de turiști, cu simptome de greață și vărsături la Ocna Șugatag / Zeci de persoane sunt evaluate de echipajele medicale

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Opt copii dintr-un grup de turiști, cu simptome de greață și vărsături la Ocna Șugatag / Zeci de persoane sunt evaluate de echipajele medicale
Sursa foto: Maramedia
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Opt copii dintr-un grup de turiști aflat în localitatea Ocna Șugatag, județul Maramureș, prezintă simptome digestive, respectiv greață și vărsături. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș a trimis la fața locului mai multe echipaje medicale pentru acordarea primului ajutor și evaluarea întregului grup.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Maramureș, cei opt copii fac parte dintr-un grup format din 57 de copii și trei adulți.

Amplă mobilizare a echipajelor medicale

Pentru intervenție au fost alocate o autospecială pentru transport persoane și victime multiple, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, cinci echipaje de Prim Ajutor SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Maramureș.

Echipajele ajunse la fața locului au început evaluarea medicală a tuturor celor 60 de membri ai grupului.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat cauza simptomelor digestive și nici dacă vreunul dintre copii va fi transportat la spital.

Intervenția este în desfășurare.

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