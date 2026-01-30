Clătitele fără făină, obținute din doar două ingrediente, banane și brânză de vaci, câștigă tot mai mult teren în rândul celor care caută deserturi simple, cu mai puțini carbohidrați și fără ingrediente ultraprocesate. Rețeta se bazează pe banane bine coapte, care oferă dulceață naturală și structură, și pe brânza de vaci, care adaugă proteine și o textură mai consistentă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Preparatul nu presupune tehnici speciale sau echipamente sofisticate și poate fi adaptat ușor pentru micul dejun, gustare sau desert. Clătitele rezultate sunt moi, ușor elastice și pot fi servite atât simple, cât și cu fructe proaspete, iaurt sau puțină miere.

Mod de preparare

În primul rând, ai nevoie de 2 banane bine coapte și 150 g brânză de vaci, bine scursă.

Bananele se pasează cu furculița sau în blender până se obține un piure fin. Se adaugă brânza de vaci și se amestecă bine, până la omogenizare. Dacă brânza este mai grunjoasă, compoziția poate fi mixată câteva secunde pentru o textură mai uniformă.

O tigaie antiaderentă se încinge la foc mic și se unge foarte ușor cu ulei. Se toarnă câte o lingură din compoziție pentru fiecare clătită și se gătesc 1-2 minute pe fiecare parte, până când se leagă și se rumenesc ușor. Se întorc cu grijă, deoarece aluatul este mai fragil decât cel clasic.

Clătitele se servesc calde sau reci, simple sau alături de toppinguri la alegere.