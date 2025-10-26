O rețetă perfectă pentru masa de prânz de duminică, clătitele cu ton și capere combină simplitatea clătitelor de casă cu gustul rafinat al tonului RIO Mare Filod’Olio. Preparatul oferă o combinație echilibrată de proteine, grăsimi sănătoase și arome mediteraneene.

Pentru patru porții, ai nevoie de: două ouă, 150 ml lapte, aproximativ 100 g făină (ajustată pentru textura dorită a aluatului), un praf de sare, 320 g ton RIO Mare Filod’Olio, două linguri de capere, 5-6 roșii cherry și 150 g cremă de brânză.

Clătitele se pregătesc rapid: se bat ouăle cu sarea, se adaugă laptele și făina, apoi se coc pe rând în tigaie, în puțin ulei de măsline. Fiecare clătită se unge cu un strat de cremă de brânză, se completează cu bucățele de ton, roșii cherry și capere, apoi se rulează.

Rezultatul: o rețetă care aduce gustul Mării Mediterane direct în farfurie: nutritivă și echilibrată, ușor de făcut și gata în mai puțin de 10 minute.