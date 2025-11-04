Când vine anotimpul rece, nimic nu poate fi mai de bun augur pentru ziua care stă să înceapă decât niște clătite calde. Iar dacă sunt și făcute din alimente de sezon și ies cât se poate de aromate, cu atât mai bine. Iată mai jos o rețetă inspirată de pe blogul italian de fitness și stil de viață sănătos federicafitnesslibrary.it: clătite de dovleac și năut.

Sunt clătite mici și mai groase, în stil american, fără gluten, pentru că nu conțin făină de grâu, fără lactoză, pentru că nu conțin lapte, și fără zahăr, pentru că dovleacul este suficient de dulce și nu e nevoie. Se pot combina fie cu alimente dulci, fie sărate.

Ingredienti pentru 4 porții/8 clătite

250 g dovleac copt sau fiert la vapori

75 g făină de năut sau boabe de năut fierte și trecute prin blender

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

1/2 lămâie

2 ouă

scorțișoară și nucșoară după gust/ amestec pumpkin spice

Procedeu

Transferăm dovleacul, făina de năut, scorțișoara aromele și ouăle într-un bol și amalgamăm cât mai bine. În cazul în care folosim boabe de năut prefierte, din conservă, dar și dacă nu, putem folosi și un blender sau un mixer vertical, mult mai simplu.

Separat, într-un pahar, amestecăm sucul de la jumătate de lămâie și jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Amestecăm și lăsăm să stea un minut. Apoi adăugăm acest amestec cu rol de creștere în compoziție și amalgamăm din nou.

Coacem clătitele într-o tigaie antiaderentă timp de circa 1 minut pe fiecare parte, la foc mic.

Le putem servi cu brânzeturi – cel mai bine brânză de vaci cu smântână, ricotta, cottage cheese sau cremă de brânză și, de ce nu, cu iaurt. Dar și cu dulceață, miere sau sirop de arțar. În combinație cu brânzeturi mai uscate, pot deveni și o combinație interesantă pentru prânz. Avem deja toți macronutrienții.

