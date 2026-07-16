Momentul în care este semănată rapița poate face diferența dintre o cultură cu producții ridicate și una care pierde o parte importantă din potențialul de recoltă. Specialiștii germani atrag atenția că, în special în estul țării, fermierii care amână semănatul până la sfârșitul lunii august sau în septembrie riscă să sacrifice producția, chiar dacă vremea pare favorabilă.

Potrivit publicației Agrarheute, numeroși agricultori aleg să întârzie însămânțarea din cauza secetei sau în așteptarea unor ploi consistente. Totuși, această strategie nu este întotdeauna cea mai avantajoasă, deoarece plantele au nevoie de suficient timp pentru a se dezvolta înainte de venirea iernii.

Rapița de toamnă trebuie să formeze o rozetă bine dezvoltată și un sistem radicular puternic înainte de intrarea în repaus vegetativ. Dacă este semănată prea târziu, plantele rămân insuficient dezvoltate și sunt mai vulnerabile la temperaturile scăzute din timpul iernii.

În schimb, o cultură înființată la momentul optim pornește mai bine în vegetație primăvara și valorifică mai eficient apa și nutrienții din sol, ceea ce se reflectă în producție.

Fermierii din est sunt sfătuiți să nu amâne lucrările

Experții citați de agrarheute recomandă agricultorilor din estul Germaniei să profite de ferestrele favorabile pentru semănat și să nu aștepte precipitații abundente dacă există suficientă umiditate în stratul de sol destinat semințelor. În multe cazuri, întârzierea lucrărilor poate reduce mai mult potențialul de producție decât riscul asociat unei răsăriri ceva mai lente.

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Specialiștii subliniază că nu există o zi perfectă valabilă pentru toate fermele. Decizia trebuie luată în funcție de mai mulți factori, printre care temperatura solului, umiditatea disponibilă, prognoza meteo și tipul terenului.

În mod obișnuit, perioada optimă pentru semănatul rapiței de toamnă este a doua parte a lunii august, însă aceasta poate varia în funcție de regiune și de condițiile climatice din fiecare an.

Schimbările climatice complică decizia

Verile tot mai calde și perioadele frecvente de secetă îi obligă pe fermieri să fie mai flexibili decât în trecut. Dacă odinioară calendarul agricol era relativ stabil, astăzi alegerea momentului optim de semănat presupune monitorizarea atentă a vremii și a stării solului. Specialiștii avertizează însă că amânarea excesivă a însămânțării nu reprezintă o soluție. O cultură care intră insuficient dezvoltată în iarnă recuperează cu greu decalajul în primăvară și poate înregistra pierderi de producție.

Concluzia experților este că fermierii trebuie să găsească un echilibru între condițiile din teren și respectarea perioadei optime de semănat. În multe situații, o cultură înființată la timp are șanse mai mari să ofere producții ridicate decât una semănată după ce fereastra optimă a trecut.