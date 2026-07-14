Proteina din zer, cunoscută în special ca ingredient de bază în suplimentele destinate sportivilor, începe să fie apreciată dintr-o perspectivă mult mai amplă.

Studii recente arată că aceasta ar putea avea efecte benefice asupra sănătății cognitive, funcției respiratorii și calității somnului, deschizând noi oportunități atât pentru industria lactatelor, cât și pentru dezvoltarea alimentelor funcționale.

Potrivit unei analize realizate de compania Agropur și citate de DairyNews, rezultatele mai multor studii clinice și preclinice indică faptul că proteinele din zer pot deveni ingrediente bioactive cu aplicații specifice în prevenirea unor afecțiuni și în susținerea unui proces sănătos de îmbătrânire.

Un somn mai bun, datorită unei proteine din lapte

Una dintre cercetările analizate s-a concentrat asupra alfa-lactalbuminei, o proteină din zer bogată în triptofan – aminoacid implicat în producerea serotoninei și a melatoninei, hormoni esențiali pentru reglarea somnului.

În cadrul unui studiu clinic randomizat, desfășurat timp de 24 de săptămâni și la care au participat 128 de sugari sănătoși, copiii care au primit o formulă de lapte îmbogățită cu alfa-lactalbumină au avut intervale mai lungi între mesele de seară comparativ cu grupul de control.

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Până în săptămâna a 16-a, perioada dintre două mese nocturne crescuse cu aproximativ 32 de minute, ceea ce sugerează un somn mai consolidat atât pentru sugari, cât și pentru părinți. Cercetătorii au observat, de asemenea, concentrații mai mari de triptofan în sângele copiilor care au consumat formula îmbogățită.

Efecte promițătoare asupra sănătății plămânilor

O altă cercetare a evaluat impactul consumului de proteine din zer asupra persoanelor vârstnice.

În studiul clinic, desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni, participanții au consumat zilnic câte 25 de grame de proteine din zer. La finalul perioadei, cercetătorii au constatat îmbunătățirea mai multor indicatori ai funcției pulmonare.

Valoarea FEV1, unul dintre cei mai importanți parametri utilizați pentru evaluarea capacității respiratorii, a crescut cu peste 100 ml, o modificare considerată semnificativă din punct de vedere clinic.

Aliat împotriva declinului cognitiv

O a treia direcție de cercetare a vizat un concentrat de fosfolipide obținut din zer (WPPC), evaluat în studii preclinice.

Rezultatele au arătat că suplimentarea cu acest ingredient a prevenit declinul cognitiv asociat unei diete bogate în grăsimi pe parcursul a patru luni. Cercetătorii au observat menținerea performanțelor memoriei și a conectivității neuronale.

Deși rezultatele provin deocamdată din modele experimentale și sunt necesare studii clinice pe oameni, acestea deschid perspective interesante pentru utilizarea compușilor din zer în prevenirea tulburărilor cognitive asociate îmbătrânirii.

Industria lactatelor intră într-o nouă etapă

Concluziile celor trei studii sugerează o schimbare importantă în modul în care este percepută proteina din zer. Dacă până acum era asociată aproape exclusiv cu dezvoltarea masei musculare și nutriția sportivă, noile dovezi indică faptul că aceasta ar putea deveni baza unei noi generații de ingrediente funcționale destinate sănătății cognitive, respiratorii și metabolice.

Pentru industria lactatelor, această evoluție ar putea însemna o schimbare de strategie, accentul urmând să se mute de la producția de volum către dezvoltarea unor ingrediente cu valoare adăugată ridicată, susținute de cercetare științifică și adresate unor nevoi specifice de sănătate.