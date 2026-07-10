Crezi că un pahar de vin roșu protejează inima? 6 mituri despre alcool demontate de specialiști

Vinul roșu protejează inima, un pahar cu apă înainte de culcare previne mahmureala, iar un păhărel înainte de somn te ajută să dormi mai bine. Sunt doar câteva dintre convingerile care circulă de ani de zile despre alcool. Potrivit BBC Good Food, multe dintre ele sunt fie exagerate, fie complet greșite.

Ce arată, de fapt, dovezile științifice?

Mitul 1: Vinul roșu protejează inima

Ideea că un pahar de vin roșu este benefic pentru inimă a devenit populară în anii ’80, odată cu teoria numită „paradoxul francez”. Statisticile arătau că francezii aveau o incidență mai redusă a bolilor cardiovasculare, deși consumau mai multe grăsimi saturate decât alte populații.

Explicația propusă atunci a fost conținutul ridicat de resveratrol din vinul roșu, un polifenol cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, prezent în coaja strugurilor negri. Soiuri precum Pinot Noir, Malbec sau Tannat conțin printre cele mai mari cantități de resveratrol.

Specialiștii atrag însă atenția că organismul metabolizează rapid această substanță, iar aproximativ 75% este eliminată înainte de a produce efecte importante.

„Beneficiile resveratrolului sunt adesea exagerate. Dacă bei vin doar pentru a-ți proteja inima, există modalități mult mai sănătoase de a obține acești antioxidanți”, explică medicul Dawn Harper.

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Ce recomandă specialiștii: dacă urmărești aportul de resveratrol, îl poți obține și din struguri, afine și căpșuni, fără consum de alcool.

Mitul 2: Băuturile tari închise la culoare provoacă întotdeauna o mahmureală mai severă

Whisky-ul, bourbonul și romul închis conțin cantități mai mari de compuși rezultați în timpul fermentării și maturării, numiți congeneri. Aceștia contribuie la gust, aromă și culoare și pot accentua simptomele mahmurelii.

Totuși, nutriționistul Rob Hobson spune că principalul factor rămâne cantitatea de alcool consumată.

„Congenerii pot contribui la severitatea mahmurelii, dar principalul factor rămâne cantitatea de alcool pe care o consumăm”, explică Rob Hobson.

Un studiu care a comparat bourbonul cu vodca a arătat că participanții au avut mahmureli mai severe după bourbon, însă nu au existat diferențe privind performanța cognitivă sau calitatea somnului în ziua următoare. Concluzia cercetătorilor a fost că efectele etanolului sunt mult mai importante decât cele ale congenerilor.

Ce recomandă specialiștii: chiar dacă vodca poate provoca o mahmureală ușor mai blândă decât whisky-ul, cantitatea de alcool consumată rămâne factorul care influențează cel mai mult cum te vei simți a doua zi.

Mitul 3: Un pahar mare cu apă înainte de culcare previne mahmureala

Apa ajută la combaterea deshidratării, însă nu împiedică apariția mahmurelii.

Terapeutul nutriționist Ian Marber explică faptul că ficatul poate metaboliza aproximativ un pahar mic de vin sau o măsură de băutură spirtoasă la fiecare 45 de minute. Dacă alcoolul este consumat într-un ritm mai rapid, acesta se acumulează în sânge până când organismul îl poate procesa.

„Apa este importantă pentru hidratare, dar nu poate accelera metabolizarea alcoolului și nu poate preveni apariția mahmurelii”, explică terapeutul nutriționist Ian Marber.

În timpul metabolizării alcoolului se formează acetaldehida, un compus toxic asociat cu multe dintre simptomele mahmurelii. Consumul de apă nu accelerează eliminarea alcoolului și nici nu împiedică acumularea acetaldehidei.

Ce recomandă specialiștii: alternează băuturile alcoolice cu apă pe parcursul serii, mănâncă înainte și în timpul consumului de alcool și evită să bei rapid cantități mari.

Mitul 4: Alcoolul te ajută să dormi mai bine

Deși alcoolul poate induce mai repede starea de somn, el afectează calitatea odihnei.

Nutriționista Gopi Chandratheva explică faptul că alcoolul stimulează temporar neurotransmițătorul GABA, responsabil pentru efectul sedativ, dar reduce faza REM a somnului, cea mai importantă pentru refacerea organismului.

„Alcoolul te poate ajuta să adormi mai repede, dar compromite calitatea somnului și reduce perioada de somn REM, esențială pentru refacerea organismului”, explică nutriționista Gopi Chandratheva.

În prima parte a nopții somnul poate părea mai profund, însă pe măsură ce alcoolul este metabolizat, somnul devine fragmentat și mai puțin odihnitor. Fiind și diuretic, alcoolul poate determina treziri repetate pentru mersul la toaletă.

Ce recomandă specialiștii: dacă alegi să consumi alcool, ultima băutură ar trebui să fie cu cel puțin trei-patru ore înainte de culcare.

Mitul 5: Alcoolul nu îngrașă pentru că are puține calorii

Fiecare gram de alcool furnizează aproximativ 7 kcal. Un pahar standard de vin conține aproximativ 158 kcal, iar o halbă de bere poate ajunge la aproximativ 222 kcal.

În plus, alcoolul stimulează apetitul și reduce senzația de sațietate, ceea ce îi determină pe mulți oameni să mănânce mai mult și să aleagă alimente bogate în grăsimi sau zahăr. Cocktailurile și băuturile mixte pot aduce și un aport suplimentar de zahăr.

„Nu sunt doar caloriile din alcool problema, ci și faptul că acesta ne face să mâncăm mai mult și să alegem alimente mai puțin sănătoase”, explică Rob Hobson.

Ce recomandă specialiștii: dacă alegi să consumi alcool, fă-o cu moderație și, de preferat, în timpul mesei, așa cum se întâmplă în dieta mediteraneană.

Mitul 6: Dacă nu ai simptome, alcoolul nu îți afectează ficatul

Una dintre cele mai periculoase concepții este că ficatul este sănătos atât timp cât nu apar simptome.

„Boala hepatică poate evolua ani întregi fără simptome evidente. Mulți pacienți află că au probleme abia când afectarea ficatului este deja avansată”, avertizează profesorul Debbie Shawcross, hepatolog și consilier medical al British Liver Trust.

Dacă alcoolul este eliminat complet în această etapă, ficatul se poate reface. În schimb, consumul excesiv de lungă durată poate duce la hepatită alcoolică, ciroză și chiar cancer hepatic.

Specialiștii atrag atenția că nici măcar persoanele care se simt bine nu sunt neapărat ferite de aceste riscuri.

Ce recomandă experții

Specialiștii subliniază că nu este nevoie să existe o dependență de alcool pentru ca acesta să afecteze sănătatea. Consumul regulat peste limita recomandată de 14 unități de alcool pe săptămână poate crește riscul de boli hepatice atât la femei, cât și la bărbați.

British Liver Trust recomandă respectarea limitelor de consum și includerea a cel puțin trei zile consecutive fără alcool în fiecare săptămână, pentru a reduce presiunea asupra ficatului.