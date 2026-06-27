Iaurtul înghețat este într-adevăr mai sănătos decât înghețata? Ce spun nutriționiștii

27 iun. 2026, Nutriție
Iaurtul înghețat este într-adevăr mai sănătos decât înghețata? Ce spun nutriționiștii
Foto Unsplash
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Iaurtul înghețat este promovat încă din anii 1970 drept o alternativă mai sănătoasă la înghețată. În anii ’90, reclamele TCBY îl prezentau drept un desert cu puține calorii și fără grăsimi, care oferă „toată plăcerea, fără niciun regret”. Astăzi, unele lanțuri de iaurt înghețat pun accent pe beneficiile probioticelor pentru sănătatea intestinului, scrie The New York Times. Citește continuarea pe G4Media. 

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