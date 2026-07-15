Sfaturile despre alimentație sunt adesea contradictorii, iar pentru mulți oameni este dificil să distingă recomandările bazate pe dovezi de tendințele promovate pe rețelele sociale. Nutriționiștii spun însă că o alimentație sănătoasă nu trebuie să fie complicată.

Potrivit specialiștilor citați de The Independent, câteva reguli simple, aplicate constant, pot avea un impact mai mare asupra sănătății decât dietele restrictive.

Cum ar trebui să arate o farfurie echilibrată

Nutriționista Sasha Watkins recomandă ca fiecare masă principală să conțină cel puțin 20 de grame de proteine, necesare pentru menținerea și dezvoltarea masei musculare. În același timp, aportul de fibre nu trebuie neglijat, deoarece majoritatea oamenilor consumă mai puțin decât cele 30 de grame recomandate zilnic.

Specialiștii propun o formulă ușor de urmat: jumătate din farfurie să fie ocupată de legume și fructe, un sfert de surse de proteine, iar ultimul sfert de cereale integrale sau alte surse de carbohidrați bogați în fibre. De asemenea, este importantă diversitatea alimentelor, deoarece fructele și legumele de culori diferite furnizează vitamine, minerale și antioxidanți diferiți.

Concentrează-te pe ce poți adăuga, nu pe ce trebuie să elimini

În locul dietelor bazate pe interdicții, nutriționiștii recomandă introducerea treptată a alimentelor sănătoase în meniul zilnic. Consumul mai frecvent de fructe, iaurt grecesc, nuci sau leguminoase poate reduce în mod natural apetitul pentru gustările ultraprocesate, fără sentimentul de privare asociat dietelor stricte.

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Apa ar trebui să fie băutura principală

O altă recomandare simplă este înlocuirea băuturilor îndulcite, a cafelelor cu siropuri și a băuturilor energizante cu apă. Aceste produse pot adăuga sute de calorii pe zi, fără să ofere beneficii nutriționale importante.

Trei greșeli frecvente

Specialiștii atrag atenția și asupra unor obiceiuri care pot afecta sănătatea pe termen lung.

Prima greșeală este concentrarea exclusivă asupra caloriilor. Două mese cu același număr de calorii pot avea valori nutritive complet diferite, în funcție de conținutul de proteine, fibre, vitamine și minerale.

A doua greșeală este neglijarea micului dejun și a prânzului. Mulți oameni consumă cea mai mare parte a alimentelor seara, însă cercetările arată că organismul procesează mai eficient glucidele în prima parte a zilei. Un mic dejun echilibrat și o cină mai devreme pot contribui la un control mai bun al glicemiei și al greutății corporale.

În cele din urmă, nutriționiștii subliniază că o singură masă nu poate determina succesul sau eșecul unei diete. Alimentația trebuie privită în ansamblu, iar obiceiurile repetate de-a lungul săptămânilor și lunilor sunt cele care influențează sănătatea.

Potrivit experților, planificarea meselor și păstrarea în casă a unor alimente de bază, precum legume congelate, conserve de fasole, ouă și cereale integrale, facilitează alegerea unor opțiuni echilibrate chiar și în zilele aglomerate.