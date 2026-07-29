Sectorul de creștere a porcinelor din România (sectorul suin) se află într-un punct critic, iar fermele au nevoie de măsuri urgente de salvare pentru a-și putea continua activitatea. Avertismentul a fost lansat de viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma consultărilor avute cu reprezentanții crescătorilor de suine, anunță Agerpres.

Principalele provocări discutate vizează costurile uriașe de producție și amenințarea continuă reprezentată de pesta porcină africană.

Ajutor financiar de până la 14 euro per loc de cazare

Pe fondul scumpirilor la carburanți și îngrășăminte, accentuate de conflictul din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană a permis statelor membre să compenseze o parte din aceste cheltuieli suplimentare.

Întrucât un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență pentru astfel de măsuri, proiectul de sprijin a fost depus direct în Parlament:

Stadiu legislativ: Proiectul a fost deja adoptat de Senat și se află în așteptarea votului decizional din Camera Deputaților.

Valoarea sprijinului: Aprox. 12 euro / loc de cazare pentru porcii la îngrășat; Aprox. 14 euro / loc de cazare pentru animalele de reproducție.



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Sancțiuni mai dure pentru comerțul ilegal și măsuri contra pestei porcine

Pe lângă pachetul financiar, pe masa parlamentarilor se află și un proiect de lege dedicat combaterii pestei porcine africane. Noua inițiativă prevede:

Sancțiuni drastice pentru transportul și comercializarea ilegală de animale vii. Măsuri mai ferme de control și limitare a răspândirii virusului în rândul populației de mistreți.

Apel pentru o sesiune parlamentară extraordinară

Pentru ca aceste soluții să nu rămână doar pe hârtie, Tanczos Barna a făcut un apel public către parlamentari să le aprobe de urgență.

„Parlamentul trebuie să vină în sprijinul fermierilor și să adopte, cât mai repede, într-o sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege, precum și programele pregătite pentru celelalte sectoare zootehnice și pentru sectorul vegetal”, a subliniat ministrul interimar pe pagina sa de Facebook.