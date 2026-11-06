VIDEO | De la tocăniță cu gâturi de pui la porc la proțap / Celebrul youtuber culinar Sonny Side a gustat mâncarea romilor din România

06 nov. 2026, Călătorii Culinare
VIDEO | De la tocăniță cu gâturi de pui la porc la proțap / Celebrul youtuber culinar Sonny Side a gustat mâncarea romilor din România
FOTO: Captură video
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Cuprins
  1. Ce l-a impresionat cel mai mult
  2. Gastronomia, folosită pentru a spune povestea comunității

Unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi culinari din lume, Sonny Side, a ajuns în România pentru un episod dedicat gastronomiei romilor. Creatorul canalului „Best Ever Food Review Show”, urmărit de peste 12 milioane de persoane, a gustat preparate gătite în Pata Rât, la periferia Clujului, dar și un ospăț servit la reședința lui Dorin Cioabă, transmite Mediafax.

Experiența a pus față în față două lumi culinare foarte diferite: mâncarea simplă, pregătită din ingrediente ieftine, și mesele bogate, cu porc la proțap, carne afumată și preparate tradiționale.

Prima oprire a fost în casa unei femei pe nume Eva, care locuiește în Pata Rât de aproximativ 25 de ani. Aceasta i-a pregătit o tocăniță din gâturi de pui, servită cu mămăligă. Preparatul conținea ceapă, ardei, pătrunjel, boia și condimente, toate fierte într-un sos consistent. Sonny Side a remarcat tocmai simplitatea ingredientelor și posibilitatea de a pregăti o masă caldă pentru întreaga familie cu bani puțini. „Este sărată. Îmi place. Mămăliga este, în momentul acesta, ca un piure de cartofi rece. Își păstrează forma, dar absoarbe din zeama tocăniței”, a spus youtuberul.

Acesta a gustat și carnea de pe gâturile de pui, remarcând că o asemenea rețetă permite folosirea unor bucăți ieftine, dar care oferă totuși carne și grăsime preparatului.

Ce l-a impresionat cel mai mult

La următoarea oprire, Susana, mătușa ghidului său, a pregătit o tocăniță de cartofi cu cârnați. Rețeta conținea ceapă, ardei, boia și pătrunjel și a fost servită cu pâine. Sonny Side a apreciat aroma afumată a cârnaților și sosul consistent. „Este foarte afumată, foarte sărată. Îmi place. Pâinea absoarbe toate uleiurile și grăsimea din cârnați”, a spus acesta.

Verdictul său a fost și mai favorabil după ce a gustat întregul preparat. „Este mai bună decât unele dintre celelalte mâncăruri est-europene pe care le-am încercat până acum. Se prepară repede, este ieftină, sățioasă și plină de gust”, a declarat Sonny Side.

În discuția cu gazda, youtuberul a aflat că preparatele din carne de vită sunt consumate foarte rar în familie, din cauza prețului ridicat. Tocănița de vită ajunge pe masă aproximativ o dată pe an.

După Pata Rât, Sonny Side a mers la reședința lui Dorin Cioabă. Masa a fost complet diferită. Americanul a fost întâmpinat cu porc întreg la proțap, saramură de pui, carne afumată și șah-hai-mas, un preparat tradițional cu varză și carne.

Contrastul dintre cele două experiențe culinare a devenit una dintre temele episodului. În Pata Rât, preparatele aveau la bază ingrediente accesibile și bucăți ieftine de carne, transformate prin gătire lentă și condimente într-o masă sățioasă. La celălalt capăt, ospățul prezentat la reședința lui Dorin Cioabă a inclus cantități mari de carne și preparate asociate meselor festive.

Gastronomia, folosită pentru a spune povestea comunității

Sonny Side, pe numele real Will Sonbuchner, călătorește în întreaga lume pentru a descoperi nu doar mâncăruri, ci și comunitățile și poveștile din jurul acestora. Episodul realizat în România urmărește aceeași formulă: preparatele devin punctul de plecare pentru discuții despre viața de zi cu zi, tradiții și diferențe sociale. În cazul meselor din Pata Rât, tocănița cu gâturi de pui și cea de cartofi cu cârnați au arătat cum ingrediente foarte ieftine pot fi transformate în mâncăruri consistente și gustoase.

Pentru Sonny Side, tocănița de cartofi a fost chiar una dintre surprizele vizitei: simplă, ieftină, rapidă și, în opinia sa, mai gustoasă decât unele preparate încercate în alte țări din Europa de Est.

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