Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă

01 nov. 2026, Călătorii Culinare
Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă
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Bucătăria tradițională românească continuă să atragă atenția turiștilor străini și a creatorilor de conținut culinar. Două bloggerițe din Italia, Cristina și Valentina, pasionate de călătorii, gastronomie și vinuri, au creat un ghid al preparatelor pe care orice turist ar trebui să le încerce când vizitează Bucureștiul, notează Mediafax Italia.

„Dacă te afli la București, nu poți rata aceste mâncăruri tradiționale care redau adevărata esență a bucătăriei românești!”, își încep cele două autoare recomandările destinate turiștilor străini.

Lista lor cuprinde nouă mâncăruri românești reprezentative, dar și un desert grecesc extrem de popular pe care l-au descoperit la târgurile din Capitală.

Tochitura cu mămăligă deschide lista preparatelor românești

Pe primul loc în preferințele celor două autoare se află tochitura cu mămăligă. Bloggerițele le explică cititorilor că tochitura este „carnea înăbușită, cu sosul ei”, în timp ce mămăliga reprezintă „polenta galbenă care se servește alături, adesea cu brânză”, combinație pe care o definesc drept „o asociere tipic românească”.

Topul continuă cu micii, pe care îi prezintă drept „mâncarea de stradă prin excelență” și îi descriu ca pe niște cârnăciori condimentați la grătar. Ghidul italian Travel365 îi detaliază ca fiind „ceva între cârnat și chiftele, din carne de porc, vită și oaie”.

Pe listă se mai regăsesc frigăruile, recomandate pentru „un prânz sau o cină rustică și gustoasă”, precum și ciorba de legume, caracterizată prin gustul ușor acrișor și numită de italience „un mare clasic al bucătăriei de acasă”.

Papanașii, considerați o „capodoperă” a deserturilor

La capitolul patiserie și deserturi, autoarele notează că plăcinta poate fi dulce sau sărată, alegând ca recomandare plăcinta cu mere, pe care o descriu drept „simplă și parfumată”. Pentru o gustare rapidă, acestea sugerează și covrigii locali, sărați sau dulci.

Cele mai multe laude le primesc însă papanașii, calificați drept „cele mai spectaculoase” deserturi și descriși ca „o adevărată capodoperă” formată din gogoși cu brânză servite cu smântână și dulceață. Aprecierea lor este susținută de ghidurile internaționale: platforma TasteAtlas a inclus papanașii în topul celor mai bune 100 de produse de patiserie din lume, iar ghidul In Your Pocket îi recomandă ca primul desert de încercat la București.

Surpriza din ghid: un desert grecesc inclus în lista locală

Ghidul celor două italience include și o surpriză pe locul șapte: loukoumades, mici gogoși dulci acoperite cu miere și zahăr.

Deși recunosc deschis că preparatul nu are origini românești, autoarele au ales să îl includă în recomandări deoarece se găsește des la târgurile de Crăciun și la festivalurile stradale din București. Lista se încheie cu băuturile tradiționale, țuica și pălinca, descrise ca un distilat local tare și aromat, ideal pentru „un toast tradițional”.

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