Miloš Nedeljkov, cunoscut online drept Balkan Dad, a fost prezentat la Consiliul Județean Timiș ca nou ambasador al campaniei prin care Banatul se pregătește pentru anul în care va purta titlul de Regiune Gastronomică Europeană, conform publicației locale Opinia Timișoarei.
Cunoscutul content creator din Novi Sad s-a alăturat oficial echipei de promovare a proiectului. Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean Timiș, care mizează pe popularitatea lui în mediul online pentru a atrage turiști interesați de gastronomia locală.
Balkan Dad, pe numele real Miloš Nedeljkov, este una dintre cele mai urmărite personalități de pe rețelele sociale din Serbia, cu o audiență de milioane de oameni. Videoclipurile sale prezintă, cu umor, tradiții, relații de familie, obiceiuri și mâncare din Balcani.
În materialele în care gătește, a devenit celebru pentru „războiul„ declarat pătrunjelului, rezumat în exclamația sa recurentă „kakav parsley, bre!”.
Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au transmis, cu o notă umoristică, că echipa are acum un „reprezentant serios al gustului autentic balcanic”. Ei au anunțat că, începând de anul viitor, își propun să convingă Europa că bucătăria bănățeană rivalizează cu orice altă ofertă culinară.
Regiunea Banat, alcătuită din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, a fost desemnată Regiune Gastronomică Europeană pentru 2028 de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT).
Proiectul este susținut de Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș. Obiectivele includ:
Programul va cuprinde evenimente, festivaluri, ateliere culinare și campanii dedicate valorificării rețetelor tradiționale bănățene.
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