Cârnații pot deveni uscați și zbârciți dacă sunt gătiți direct la temperaturi ridicate. Specialiștii spun că există o metodă simplă care îi ajută să rămână fragezi și suculenți, indiferent dacă sunt gătiți în tigaie, la cuptor sau pe grătar.

Potrivit specialiștilor citați de publicația Mirror, opărirea cârnaților înainte de preparare reduce riscul ca membrana să se spargă și împiedică pierderea sucului din interior.

De ce se usucă cârnații

Cârnații conțin o cantitate mare de apă și grăsime. Dacă sunt puși direct pe foc puternic, lichidul din interior se transformă rapid în abur, iar presiunea poate sparge membrana. În acest fel, sucul se scurge, iar la final carnea devine uscată și mai puțin gustoasă.

Trucul de 5 minute înainte de gătire

Pentru a evita acest lucru, specialiștii recomandă opărirea cârnaților.

Se aduce mai întâi apa la punctul de fierbere, apoi se adaugă cârnații și se reduce imediat focul la minim.

Cârnații afumați se opăresc aproximativ 5 minute.

Cârnații proaspeți au nevoie de circa 10 minute de fierbere ușoară.

După această etapă, pot fi gătiți în continuare în tigaie, la cuptor sau pe grătar.

La cuptor mai au nevoie de aproximativ 10 minute, iar în tigaie sau pe grătar sunt gata în 3-5 minute, în funcție de grosime.

- articolul continuă mai jos -

De ce funcționează această metodă

Opărirea permite cărnii să se gătească uniform înainte de expunerea la temperaturi foarte ridicate. În același timp, membrana se contractă treptat și rezistă mai bine în timpul prăjirii sau al preparării pe grătar.

Rezultatul este un exterior rumen și crocant, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent.

Un ingredient care poate da mai multă aromă

Pentru un gust mai intens, unii bucătari adaugă în apa în care opăresc cârnații un cub concentrat de supă de pui. Acesta poate îmbogăți aroma cărnii, fără a modifica modul de preparare.

Dacă preferați un gust mai natural, în apa de opărire puteți pune și câteva boabe de piper, foi de dafin, usturoi sau crenguțe de cimbru, care vor parfuma discret cârnații.