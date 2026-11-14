Preparatele simple, bazate pe ingrediente accesibile și combinații clasice din bucătăria tradițională, rămân printre cele mai apreciate alegeri pentru mesele de zi cu zi. O alternativă mai ușoară la clasica salată orientală cu maioneză este salata țărănească de cartofi cu cremă de brânză, o rețetă împărtășită pe Facebook de părintele Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent.

„Un preparat simplu, cu gust bogat și textură cremoasă, potrivit atât pentru masa de prânz, cât și pentru o cină ușoară”, descrie călugărul această rețetă.

Ingrediente necesare (pentru 5 porții)

Pentru a pregăti această salată, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg cartofi;

4 ouă;

200 g cremă de brânză;

1 legătură de ceapă verde;

1 legătură de mărar proaspăt;

sare, după gust;

piper măcinat, după gust.

Mod de preparare, pas cu pas

Pregătirea cartofilor: Cartofii se spală bine și se pun la fiert în apă cu sare. După ce au fiert, se scurg de apă și se lasă să se răcească complet, apoi se curăță de coajă și se taie în bucăți potrivite. Pregătirea ouălor și a verdețurilor: Ouăle se fierb tari, se răcesc, se curăță de coajă și se taie cubulețe. Între timp, ceapa verde și mărarul proaspăt se toacă mărunt. Asamblarea salatei: Într-un vas încăpător se pun cartofii tăiați, ouăle cubulețe, ceapa verde și mărarul. Se adaugă crema de brânză și se potrivește gustul cu sare și piper măcinat. Amestecarea și răcirea: Ingredientele se amestecă ușor, astfel încât crema de brânză să îmbrace uniform legumele și ouăle, fără a zdrobi prea tare bucățile de cartofi. Înainte de servire, salata se lasă la rece aproximativ 30 de minute, pentru ca aromele să se întrepătrundă.