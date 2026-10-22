ABC în bucătărie | Fierbi orezul alb doar în apă? Bucătarii spanioli spun că așa pierzi mare parte din gust / Ingredientul simplu care schimbă complet preparatul

22 oct. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Fierbi orezul alb doar în apă? Bucătarii spanioli spun că așa pierzi mare parte din gust / Ingredientul simplu care schimbă complet preparatul
FOTO: Dreamstime/ Kakarlapudi Venkata Sivanaga Raju
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Cuprins
  1. De ce supa schimbă gustul orezului
  2. Cum prepară bucătarii orezul alb
  3. Merge și supa cumpărată din magazin

Orez, apă, puțină sare și aproximativ 20 de minute pe foc. Este metoda folosită în multe bucătării pentru o garnitură rapidă, dar mai mulți bucătari spanioli spun că tocmai apa este motivul pentru care orezul alb poate rămâne lipsit de gust. Soluția lor este simplă: apa este înlocuită cu o supă bună de legume, pui sau pește, în funcție de preparatul alături de care urmează să fie servit orezul, relatează Grazia.

Trucul este folosit inclusiv de bucătari cunoscuți din Spania, unde orezul ocupă un loc important în gastronomie, de la paella până la arroz caldoso.

De ce supa schimbă gustul orezului

Juanjo López, chef la La Tasquita de Enfrente din Madrid, recomandă folosirea unei supe preparate în casă, în locul apei, și adăugarea câtorva ingrediente aromatice, precum usturoiul și foile de dafin.

Și chef Quique Dacosta consideră că o mare parte din gustul unui preparat bun pe bază de orez provine tocmai din lichidul în care acesta este gătit. Pentru preparatele cu fructe de mare poate fi folosit un fumet de pește, în timp ce pentru alte rețete sunt potrivite supele de pui sau de legume. Explicația este simplă: în timpul gătirii, orezul absoarbe aproape tot lichidul din vas. Dacă este fiert în apă, boabele absorb în principal apă. Dacă este gătit într-o supă aromată, gustul pătrunde în fiecare bob.

Cum prepară bucătarii orezul alb

Pentru aproximativ patru porții, metoda prezentată de publicația spaniolă El Español și preluată de Grazia pornește de la 300 de grame de orez cu bob rotund. Se rumenesc ușor trei căței de usturoi în ulei de măsline, apoi se adaugă două foi de dafin și orezul. Boabele se amestecă aproximativ un minut.

Se toarnă apoi aproximativ 600 de mililitri de supă fierbinte și se potrivește gustul de sare. Orezul se gătește la foc mediu aproximativ 18 minute sau conform instrucțiunilor de pe ambalaj. După absorbția lichidului, vasul se ia de pe foc, iar orezul este lăsat să se odihnească aproximativ cinci minute. Usturoiul și foile de dafin pot fi îndepărtate înainte de servire.

Merge și supa cumpărată din magazin

Dacă nu există timp pentru prepararea unei supe în casă, poate fi folosită și una cumpărată, de preferat cu un conținut redus de sare. În acest caz, cantitatea de sare adăugată ulterior trebuie ajustată, deoarece supa poate fi deja condimentată.

Trucul bucătarilor spanioli nu presupune, așadar, o tehnică complicată și nici un soi special de orez. Diferența vine din lichidul de gătire: înlocuirea apei cu o supă aromată poate transforma o garnitură simplă într-un preparat cu mult mai mult gust.

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