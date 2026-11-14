Dulceața de smochine verzi este una dintre cele mai apreciate și delicate conserve tradiționale, însă prepararea ei necesită atenție pentru ca fructele crude să își piardă gustul amărui și să capete o textură translucidă. Părintele Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, a împărtășit pe Facebook propria rețetă pentru acest preparat, explicând pas cu pas cum se tratează smochinele înainte de fierberea în sirop și ce plantă aromatică folosește la final pentru un plus de parfum.
„Am spălat smochinele verzi, le-am îndepărtat codițele și le-am pus la fiert în apă cu puțin bicarbonat de sodiu.Am scurs apa și am repetat operațiunea de încă două ori, folosind apă proaspătă de fiecare dată, pentru a îndepărta amărăciunea.Separat, am pregătit siropul din zahăr și apă, adăugând batoanele de scorțișoară.Când siropul a început să se lege, am adăugat smochinele bine scurse și zeama de lămâie.Am continuat fierberea până când smochinele au devenit translucide, iar siropul s-a legat frumos.Spre final, am adăugat mușcata creață parfumată, pentru aroma ei florală deosebită”, a explicat părintele Efrem Băndărică.
Pentru această rețetă (cantități pentru o tranșă mare, de provizii), sunt necesare următoarele ingrediente:
8 kg smochine verzi;
8 kg zahăr;
4 litri apă pentru sirop;
5 batoane de scorțișoară;
zeama de la 4 lămâi;
bicarbonat de sodiu – câte puțin pentru cele trei opăriri;
frunze de mușcată creață parfumată (drusaim), după gust.
Eliminarea amărăciunii prin opăriri succesive: Smochinele verzi se spală bine, li se îndepărtează codițele și se pun la fiert în apă cu puțin bicarbonat de sodiu. Apoi se scurge apa și se repetă operațiunea de încă două ori, folosind apă proaspătă de fiecare dată, pentru a elimina complet amărăciunea fructelor verzi.
Pregătirea siropului aromat: Separat, se pregătește siropul din zahăr și apă, în care se adaugă batoanele de scorțișoară.
Fierberea smochinelor în sirop: Când siropul începe să se lege, se adaugă smochinele bine scurse de apă și zeama de lămâie. Fierberea continuă până când smochinele devin translucide, iar siropul capătă consistența potrivită.
Aromatizarea finală: Spre finalul fierberii, se adaugă frunzele de mușcată creață parfumată (drusaim), pe care părintele Efrem Băndărică le folosește pentru aroma lor florală deosebită.
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