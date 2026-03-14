În multe cafenele de specialitate din România, tot mai mulți clienți renunță la espresso în favoarea unei cafele preparate la filtru. V60, metoda japoneză de preparare manuală, apare din ce în ce mai des în comenzi, chiar și în orele aglomerate ale dimineții.

Pentru unii este o curiozitate, pentru alții un pas firesc după ce au descoperit cafeaua de specialitate. Cert este că filtrul nu mai este o alegere rară. În unele cafenele, a devenit aproape un ritual.

Am vorbit din nou cu George, barista la NOY Coffee Bar, despre această schimbare și despre motivul pentru care tot mai mulți oameni aleg să aștepte câteva minute pentru o cafea preparată manual.

„Filtrul scoate în evidență lucruri pe care espresso-ul le ascunde”

Pentru cine nu este familiar cu termenul, ce este de fapt V60 și cu ce e diferit față de espresso?

V60 este o metodă de preparare manuală, prin filtrare. Practic, apa trece lent prin cafeaua măcinată și extrage aromele într-un mod mult mai delicat decât espresso-ul. Rezultatul este o cafea mai clară, mai ușoară ca textură, dar foarte aromată. În loc de intensitatea compactă a unui espresso, ai o băutură în care poți simți mult mai clar notele fructate sau florale ale cafelei.

De asta spunem că filtrul „deschide” cafeaua. Scoate în evidență lucruri pe care espresso-ul, uneori, le comprimă.

Ai observat o creștere reală a comenzilor de V60 în ultimii ani?

Da, clar. La început era mai mult o curiozitate. Oamenii vedeau metoda în meniu și întrebau ce este. Uneori comandau o dată, doar ca experiență. Acum avem clienți care vin special pentru filtru. Știu că durează câteva minute și sunt ok cu asta. Ba chiar asta caută: procesul, aroma, experiența completă.

„E o cafea care te obligă să încetinești”

Ce crezi că îi atrage pe oameni la cafeaua filtrată?

Cred că ritmul. Filtrul nu e o cafea pe care o iei și o bei în 30 de secunde. Durează puțin mai mult să fie preparată și, de obicei, o bei mai lent. Într-o zi agitată, devine un moment de pauză. Mulți clienți o comandă când au timp să stea în cafenea. Nu e o cafea de grabă. De asta spun că e „slow coffee”. Te obligă să încetinești puțin.

Cum diferă gustul față de espresso sau băuturile cu lapte?

La filtru, gustul e mult mai transparent. Poți simți diferența dintre origini mult mai clar. De exemplu, o cafea din Ethiopia poate avea note de fructe sau flori, iar una din Colombia poate merge mai mult spre caramel sau ciocolată. În V60, aceste diferențe se simt foarte ușor.

La espresso, intensitatea poate acoperi uneori detaliile.

„Clienții de filtru sunt, de obicei, foarte curioși”

Există un anumit tip de client care comandă V60?

De multe ori sunt oameni curioși. Cei care vor să încerce origini diferite sau care întreabă mult despre cafea. Dar nu e o regulă. Avem și oameni care au început cu cappuccino și, în timp, au ajuns la filtru. E un fel de evoluție naturală pentru unii.

Este filtrul o alegere de moment sau devine un obicei?

De obicei devine obicei. Mulți clienți spun că la început li s-a părut diferit, poate chiar prea ușor față de espresso. Dar după câteva încercări încep să aprecieze aromele.Și atunci se întorc. Pentru că fiecare origine e diferită, fiecare cafea are alt profil. Practic, ai mereu ceva nou de descoperit.

Ce i-ai spune cuiva care nu a încercat niciodată cafeaua filtrată?

Să o încerce fără așteptări foarte rigide. Mulți se așteaptă la gustul clasic de cafea amară și sunt surprinși când primesc ceva mai delicat.

Nu e mai bună sau mai rea decât espresso-ul. E doar o experiență diferită. Iar dacă îți place să descoperi gusturi noi, filtrul e o variantă foarte interesantă.