BOB Coffee Lab a stabilit standardul pe piața cafelei de specialitate din România prin prăjitoria sa și lanțul de cafenele din București. Cu un produs excelent, premiat, prăjit de campionul mondial din 2016, Alex Niculae, BOB Coffee Lab este una dintre cele mai în vogă locații de cafea din Europa. Cafeneaua se remarcă printr-un design și un branding unic, atent create de specialiști și recunoscute prin numeroase premii.

View this post on Instagram A post shared by The World’s 100 Best Coffee Shops (@theworlds100bestcoffeeshops)

Locația este concepută contextual pentru a se integra perfect în mediul său, asigurându-se că spațiul oferă o experiență unică. Această cafenea se distinge prin ambianța sa excepțională, transformând BOB Coffee Lab într-un brand cu adevărat remarcabil în industrie.

Astfel este realizată descrierea cafenelei bucureștene pe pagina celor de la The World’s 100 Best Coffee Shops, unde BOB Caffee Lab ocupă locul 55.

