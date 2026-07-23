Ce e mai bine să adăugăm în cafea: zahăr obișnuit, brun sau îndulcitori? Nutriționist: Nu mai acceptați sfaturi de la unii care vă vând povești, fără nicio bază

23 iul. 2026, Nutriție
Ce e mai bine să adăugăm în cafea: zahăr obișnuit, brun sau îndulcitori? Nutriționist: Nu mai acceptați sfaturi de la unii care vă vând povești, fără nicio bază
FOTO: Freepik
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Cuprins
  1. Ce spune o farmacistă specializată în nutriție despre îndulcitori?
  2. Zahărul alb vs. zahărul brun: „Sunt frați gemeni”
  3. Îndulcitorii artificiali: utili sau mai degrabă periculoși?
  4. Obiectivul final ar trebui să fie reeducarea palatului gustativ

Cu un consum zilnic mediu de aproximativ 1,5 cești pe persoană în fiecare zi, cafeaua reprezintă un aliment de bază în rutina zilnică în întreaga lume. Comunitatea medicală reamintește constant că o cafea bine preparată este un adevărat „medicament naturist”: îmbunătățește performanța cognitivă și reduce riscul de boli cardiace, diabet de tip 2 sau afecțiuni neurodegenerative. Toate aceste proprietăți pot fi însă anulate în doar câteva secunde dacă adăugăm ingrediente neadecvate, susține ABC.

Ce spune o farmacistă specializată în nutriție despre îndulcitori?

Boticaria García (pe numele ei real María de los Ángeles García García) este farmacistă și nutriționistă, fiind o figură extrem de populară în mediul online, unde are aproape 1 milion de urmăritori. Într-un videoclip recent, aceasta a analizat opțiunile clasice pe care le primim la orice cafenea: zahărul alb, zahărul brun și îndulcitorii artificiali (cum ar fi zaharina sau sucraloza).

Zahărul alb vs. zahărul brun: „Sunt frați gemeni”

Atunci când ospătarul aduce pliculețele de zahăr, mulți tind să creadă că cel brun este o opțiune mult mai sănătoasă. Experta demontează acest mit: „Zahărul alb și cel brun sunt ca niște frați gemeni, doar că cel brun este ca fratele hipster care și-a lăsat barbă ca să pară mai interesant. În ambele cazuri vorbim despre 95% până la 99% zaharuri. Chiar dacă cel brun are un aport infim de vitamine sau minerale, acesta este irelevant din punct de vedere nutrițional la o cantitate atât de mică. În organism se comportă la fel. Nu sunt o otravă, dar nici un aliment sănătos.”

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Îndulcitorii artificiali: utili sau mai degrabă periculoși?

În ceea ce privește edulcoranții (îndulcitorii sintetici), există un curent puternic care susține că aceștia distrug microbiomul intestinal sau că sunt toxici. Boticaria García îndeamnă la calm și la o abordare rațională: „Microbiomului tău intestinal îi pasă mult mai mult să consumi fibre, fructe, legume, leguminoase și să eviți produse toxice precum alcoolul sau tutunul, decât de răul pe care i l-ar putea face un singur pliculeț de îndulcitor pe zi. Îndulcitorii autorizați sunt siguri.”

Obiectivul final ar trebui să fie reeducarea palatului gustativ

Deși îndulcitorii nu sunt la fel de dăunători ca zahărul din punct de vedere metabolic, cel mai bine este să renunțăm treptat la orice fel de adaos dulce.

  • Îndulcitorii pot fi folosiți temporar ca un sprijin pentru a renunța la zahăr.

  • Odată ce gustul se adaptează, se recomandă renunțarea și la îndulcitori.

  • Obișnuirea cu gustul autentic al cafelei, fără zaharuri, lapte în exces sau produse de patiserie alături, este cea mai bună cale de a ne bucura din plin de proprietățile ei pentru sănătate.

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