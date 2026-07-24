O băutură realizată din roșii bogate în licopen și îmbogățită cu izoflavone din soia a redus nivelul unor proteine asociate inflamației cronice. Efectul a fost observat într-un studiu realizat de cercetătorii Universității de Stat din Ohio pe un grup de adulți cu obezitate.

Participanții au consumat zilnic două porții de câte șase uncii, echivalentul a aproximativ 177 de mililitri fiecare. După patru săptămâni, analizele au indicat scăderi semnificative ale nivelului a trei markeri ai inflamației sistemice.

Rezultatele au fost publicate în revista „Molecular Nutrition & Food Research”, arată FoxNews. Cercetătorii consideră că băutura ar putea reprezenta punctul de plecare pentru dezvoltarea unor intervenții alimentare împotriva inflamației cronice.

Nu era un suc obișnuit de roșii

Băutura testată nu poate fi comparată cu sucul de roșii disponibil în mod obișnuit în magazine. Pentru prepararea sa au fost folosite soiuri dezvoltate la Universitatea de Stat din Ohio, care conțin concentrații ridicate de licopen.

Licopenul este pigmentul care le conferă roșiilor culoarea roșie și face parte din categoria carotenoidelor. Studiile anterioare au analizat posibilele sale proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Sucul a fost îmbogățit și cu extract de izoflavone din soia. Acești compuși vegetali apar în mod natural în boabele de soia și pot influența anumite procese inflamatorii și metabolice.

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Băutura furniza zilnic 54 de miligrame de licopen și 189,9 miligrame de izoflavone din soia.

Cum s-a desfășurat cercetarea

Studiul a inclus numai 12 adulți sănătoși cu obezitate. Timp de patru săptămâni, aceștia au băut zilnic două cutii cu băutura din roșii și soia. După o perioadă de pauză, aceiași participanți au consumat timp de încă patru săptămâni un suc de roșii cu un conținut redus de carotenoide. Acesta a fost folosit drept produs de control.

Cercetătorii au ales un suc de roșii, nu apă, pentru a putea diferenția efectele generale ale roșiilor de cele asociate concentrațiilor mari de licopen și izoflavone. Înainte și după fiecare etapă au fost recoltate probe de sânge. Oamenii de știință au măsurat nivelul citokinelor, proteine produse de sistemul imunitar care participă la răspunsul inflamator.

Trei proteine inflamatorii au scăzut

Numai băutura îmbogățită a determinat reduceri semnificative ale nivelului a trei citokine: interleukina-5, interleukina-12p70 și factorul de stimulare a coloniilor de granulocite și macrofage, cunoscut ca GM-CSF. A fost observată și o tendință de scădere a factorului de necroză tumorală alfa, o altă proteină implicată în inflamație. Modificarea nu a fost însă suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă statistic.

Analizele de urină au indicat schimbări ale metaboliților după ambele tipuri de suc. Unele efecte ar putea proveni, prin urmare, din alți compuși ai roșiilor, nu numai din licopen. Modificările legate de izoflavonele din soia au fost mai evidente după băutura specială.

De ce contează inflamația cronică

Inflamația este un răspuns normal al organismului la infecții sau leziuni. Atunci când persistă pentru perioade lungi, poate contribui la apariția unor boli metabolice și cardiovasculare.

Obezitatea este frecvent asociată cu o inflamație de intensitate redusă, dar persistentă. Din acest motiv, cercetătorii încearcă să afle dacă anumite componente ale alimentelor pot influența procesele inflamatorii. Jessica Cooperstone, autoarea principală a studiului, a explicat că obiectivul cercetării a fost testarea riguroasă a unei intervenții alimentare, nu simpla etichetare a unui produs drept „antiinflamator”.

Rezultatele nu se aplică sucului obișnuit de roșii

Dieteticianul Jamie Lee McIntyre, care nu a participat la cercetare, avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Produsul conținea cantități concentrate de licopen și izoflavone și nu poate fi reprodus cu ușurință acasă.

Studiul a inclus numai 12 persoane și a durat patru săptămâni. Este suficient pentru formularea unei ipoteze, dar nu pentru a demonstra efectele pe termen lung sau pentru a formula recomandări destinate populației generale.

Cercetarea a măsurat modificarea unor markeri biologici, nu reducerea riscului de infarct, diabet, cancer sau alte boli. Nu s-a demonstrat nici că băutura produce scădere în greutate. Cercetătorii vor să continue investigațiile pe grupuri mai mari. O altă cercetare testează deja băutura în rândul persoanelor cu pancreatită cronică.

Până la apariția unor dovezi mai solide, specialiștii recomandă o alimentație variată, bazată pe legume, fructe și alte produse cât mai puțin procesate. Un singur aliment sau o singură băutură nu poate compensa efectele unei diete dezechilibrate.