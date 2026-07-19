Vești bune pentru iubitorii de cafea. Consumul regulat al acestei băuturi ar putea reduce riscul unor afecțiuni hepatice severe, inclusiv ciroza și cancerul hepatic. Cel puțin asta arată un studiu amplu care a urmărit peste 350.000 de persoane timp de mai bine de un deceniu.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Cedars-Sinai, sugerează că persoanele care beau cafea au markeri biologici ai sănătății ficatului mai buni decât cele care nu consumă această băutură, notează FoxNews.

Analiza a inclus aproape 355.000 de participanți din baza de date UK Biobank, care nu aveau boli hepatice grave la începutul studiului. Cercetătorii i-au urmărit timp de aproximativ 13 ani și au comparat evoluția stării de sănătate în funcție de consumul de cafea.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi prezentau un risc cu 32% mai mic de a dezvolta ciroză, un risc cu 47% mai mic de cancer hepatic primar (carcinom hepatocelular) și un risc cu 42% mai redus de deces cauzat de boli ale ficatului.

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Autorii subliniază că studiul evidențiază o asociere puternică între consumul de cafea și sănătatea ficatului, însă nu demonstrează în mod direct o relație de tip cauză-efect.

Ce se întâmplă în organism

Pe lângă analiza datelor medicale, cercetătorii au studiat și sute de proteine din sângele participanților. Ei au observat că persoanele care beau mai multă cafea aveau niveluri mai ridicate ale unor proteine asociate cu funcționarea normală a celulelor hepatice și niveluri mai scăzute ale proteinelor implicate în inflamație și formarea țesutului cicatricial din ficat. Aceste modificări biologice ar putea explica de ce numeroase studii au asociat cafeaua cu un risc mai

Rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări din ultimii ani. Mai multe meta-analize au arătat că persoanele care consumă în mod regulat două-trei cești de cafea pe zi prezintă un risc mai mic de fibroză hepatică, boală hepatică grasă și cancer de ficat. Specialiștii cred că efectele protectoare sunt datorate combinației dintre cafeină și numeroșii compuși antioxidanți din cafea.

Contează și cum este preparată

Nutriționiștii atrag atenția că beneficiile observate în studii sunt asociate în principal cu cafeaua simplă, fără cantități mari de zahăr, frișcă sau siropuri aromate. „Beneficiile pentru ficat sunt legate de cafeaua în sine, nu de băuturile foarte îndulcite”, explică dieteticienii citați de EatingWell. Cercetările sugerează că adaosul frecvent de zahăr sau îndulcitori poate diminua avantajele unei cafele consumate regulat.

Medicii subliniază că rezultatele nu înseamnă că un consum mai mare de cafea poate compensa efectele unei alimentații dezechilibrate sau ale consumului excesiv de alcool. Menținerea unei greutăți normale, limitarea alcoolului, o dietă bogată în legume și fructe, activitatea fizică și controlul diabetului rămân cele mai importante măsuri pentru protejarea ficatului. Cafeaua poate reprezenta un element suplimentar al unui stil de viață sănătos, dar nu un tratament împotriva bolilor hepatice.