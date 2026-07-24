ANPC, controale la peste 1.400 de operatori economici: mâncare expirată, pește mucegăit și carne depozitată necorespunzător / Amenzi de aproximativ 4 milioane de lei

Peste 1.400 de operatori economici au fost verificați de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar controalele au scos din nou la iveală probleme legate de siguranța și depozitarea alimentelor. Printre neregulile descoperite se numără produse expirate, pește și legume cu mucegai, carne păstrată în condiții necorespunzătoare și echipamente murdare sau ruginite. Sancțiunile aplicate se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, transmite Mediafax.

788 de amenzi și 567 de avertismente

Potrivit comunicatului ANPC, inspectorii au verificat mărfuri în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei.

În urma controalelor au fost aplicate 788 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, precum și 567 de avertismente.

Totodată, au fost oprite de la comercializare alimente în valoare de peste 127.000 de lei, iar în cazul a 22 de restaurante s-a decis oprirea temporară a activității, până la remedierea deficiențelor.

ANPC atrage atenția că multe dintre problemele constatate nu sunt noi, ci au un caracter „repetitiv”, fiind întâlnite și în controalele precedente.

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Mâncare expirată, pește mucegăit și risc de contaminare

Printre cele mai grave nereguli descoperite s-au numărat alimente cu termenul de valabilitate depășit și pește cu mucegai.

Inspectorii au identificat și situații în care materiile prime și produsele finite erau depozitate necorespunzător, existând un potențial risc de contaminare încrucișată.

În unele unități nu erau respectate nici condițiile și temperaturile necesare pentru păstrarea produselor perisabile, precum carnea, peștele și sosurile.

Probleme au fost descoperite și la echipamentele frigorifice. Unele congelatoare aveau garnituri de etanșare deteriorate și murdare, componente lipsă, precum și acumulări de gheață și murdărie.

Inspectorii au găsit și produse din carne cu depuneri de gheață, despre care ANPC precizează că pot afecta calitatea produsului.

Ustensile ruginite, grăsime arsă și ulei alimentar uzat

În unele restaurante erau folosite echipamente și ustensile vechi, ruginite sau murdare, cu resturi alimentare și depuneri de grăsime arsă.

Pe lista neregulilor apar și legume lovite sau strivite, unele cu mucegai, precum și ulei alimentar uzat.

Inspectorii au constatat, de asemenea, situații în care băuturile răcoritoare și alcoolice erau depozitate în condiții necorespunzătoare, inclusiv direct în soare.

Probleme și la piscine și spații de agrement

Controalele nu au vizat exclusiv sectorul alimentar. ANPC a descoperit și piscine întreținute necorespunzător, cu degradări structurale și componente metalice deteriorate.

Au fost constatate deficiențe și în ceea ce privește întreținerea unor spații de agrement.