Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului secretar de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Adrian Pintea, și a directorului general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF), Romeo Șoldea. Dosarul vizează infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, ambele în formă continuată, transmite Agerpres.

Cauza a fost declinată spre judecare Tribunalului București. Procurorii anticorupție au impus măsuri asiguratorii asupra unui imobil deținut de Adrian Pintea și a unui bun mobil aparținând lui Romeo Șoldea, până la concurența sumei de 148.542 de lei, la care se adaugă cheltuielile judiciare.

Dosar penal pentru un transfer suspectat a fi nelegal

Conform anchetatorilor, pe vremea când ocupa funcția de secretar de stat în MADR și avea în subordine directă ANF, Adrian Pintea ar fi intervenit pe lângă directorul general Romeo Șoldea pentru a aranja transferul unui cunoscut, prin încălcarea dispozițiilor legale primare.

Traseul profesional al beneficiarului s-a desfășurat în două etape:

Persoana a fost mutată de la Camera Deputaților (Secretariatul Tehnic – Registratură și Arhivă) la ANF, pe o funcție de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale. Ulterior, postul și angajatul au fost mutați definitiv la Oficiul Județean Fitosanitar (OJF) Botoșani, în localitatea de domiciliu a persoanei respective.

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Neregulile identificate de procurorii DNA

Ancheta a scos la iveală abateri de la normele Codului Administrativ și reglementările europene din domeniu:

Deși legea obliga autoritatea publică să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte pentru verificarea competențelor profesionale, transferul s-a perfectat în doar șapte zile de la depunerea cererii, la presiunea lui Adrian Pintea.

Mutarea la OJF Botoșani i-a oferit noului angajat atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar. Totuși, fișa postului a fost modificată artificial, deși persoana nu avea studii superioare de specialitate (agricol, horticol, biologic sau chimic) și nici cursuri de perfecționare în domeniu.

Prejudiciu de aproape 150.000 de lei. ANF s-a constit ca parte civilă

Procurorii subliniază că aceste demersuri au vătămat interesele legitime ale ANF, prin încadrarea nelegală a unei persoane pe un post ce nu putea fi ocupat prin concurs (în contextul suspendării organizării concursurilor) și care era în imposibilitatea obiectivă de a-și îndeplini atribuțiile.

De asemenea, bugetul MADR a fost prejudiciat cu suma de 148.542 de lei, reprezentând salariile brute încasate necuvenit de persoana respectivă în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025.

Autoritatea Națională Fitosanitară s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea prejudiciului material, solicitând actualizarea sumei cu rata inflației și aplicarea dobânzilor legale penalizatoare până la achitarea integrală.