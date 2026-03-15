Ciocolata a devenit unul dintre alimentele care s-au scumpit cel mai puternic în Europa. În 2025, prețurile au crescut în medie cu aproape 18% în Uniunea Europeană, cea mai mare majorare dintre toate produsele alimentare, pe fondul scumpirii accentuate a cacao-ului provocate de seceta din Africa de Vest, relatează Euronews.

În același timp, inflația generală a prețurilor de consum în UE a fost mult mai redusă. În 2025, aceasta a ajuns la 2,5%, potrivit ratei medii anuale de variație. Pentru alimente și băuturi nealcoolice creșterea a fost de 3,3%, însă ciocolata s-a detașat clar de restul produselor, cu o scumpire de 17,9%, conform datelor Eurostat.

Creșterea este mult peste cea a altor produse de bază. Carnea de vită și de vițel, de exemplu, a avut a treia cea mai mare creștere de preț din UE, de aproximativ 10%, cu aproape opt puncte procentuale sub nivelul ciocolatei. Inflația pentru ouă și unt a fost de aproximativ 8%, cu circa zece puncte procentuale mai mică decât în cazul ciocolatei.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Diferențele dintre statele europene sunt mari. În Uniunea Europeană, inflația anuală a prețurilor la ciocolată a variat în 2025 între 6,6% în Slovacia și 32,6% în Polonia. Dacă sunt incluse și alte țări europene, intervalul se extinde între 1,6% în Albania și 44% în Turcia.

România se află printre statele în care ciocolata s-a scumpit puternic. Prețurile au crescut cu 26,1%, depășind pragul de 25%. Creșteri similare au fost înregistrate și în Estonia și Lituania, ambele cu 31,5%, Letonia cu 25,9% și Serbia cu 25,4%.

În alte state europene, inflația la ciocolată a fost peste media UE, dar mai moderată. Suedia, Bulgaria, Muntenegru, Grecia, Macedonia de Nord, Spania, Finlanda, Cehia, Țările de Jos și Germania au raportat scumpiri cuprinse între 18% și 22,5%.

La polul opus se află Cipru, Luxemburg, Italia, Kosovo și Elveția, unde creșterile au fost sub 12%. În Franța prețurile au urcat cu aproximativ 14%, iar în Belgia, una dintre capitalele europene ale ciocolatei, majorarea a fost de 12,3%.

Seceta din Africa de Vest a redus producția de cacao

Explicația principală pentru această evoluție este creșterea fără precedent a prețurilor la cacao, materia primă esențială pentru ciocolată.

„Prețurile ciocolatei în Europa au crescut brusc în 2025, în principal din cauza unei creșteri fără precedent a prețurilor globale la cacao, determinată de perturbări grave ale aprovizionării”, a declarat pentru Euronews Business Emiliano Magrini, economist la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Producția mondială de cacao este concentrată în câteva state din Africa de Vest, în special în Coasta de Fildeș și Ghana, care furnizează cea mai mare parte a producției globale. În perioada 2023–2024, recoltele din aceste două țări au scăzut puternic din cauza secetei prelungite și a răspândirii unui virus care provoacă umflarea lăstarilor de cacao.

„Aceste șocuri au generat un deficit de producție global semnificativ și au dus stocurile la niveluri istorice scăzute, lăsând piețele extrem de expuse la noi perturbări și determinând prețurile la cacao să atingă niveluri record”, a adăugat Magrini.

Prețul cacao-ului a crescut cu peste 120%

Creșterea costurilor la cacao a avut un impact direct asupra industriei ciocolatei. Potrivit lui John Baffes, economist senior la Prospect Group al Băncii Mondiale, cacao reprezintă aproximativ 10–20% din costul total de producție al ciocolatei.

„Prețurile la cacao au crescut de la o medie de 3,28 USD/kg (2,8 EUR) în 2023 la 7,33 USD/kg în 2024 și 7,80 USD/kg (6,7 €) în 2025 — o creștere de peste 120% între 2023 și 2024, cea mai mare dintre cele 70 de mărfuri primare monitorizate de Banca Mondială și cea mai mare din istoria pieței de cacao”, a declarat el pentru Euronews Business.

Economistul arată că această evoluție reflectă în principal deficitul de producție din Africa de Vest, mai ales din Coasta de Fildeș și Ghana, care furnizează aproape două treimi din cacao-ul mondial.

„Această creștere bruscă a prețurilor la cacao a determinat creșterea costurilor de producție a ciocolatei și, în cele din urmă, a prețurilor de vânzare cu amănuntul, în ciuda ponderii relativ modeste a costului cacao”, a adăugat Baffes.

De ce diferă scumpirile de la o țară la alta

Nivelul inflației la ciocolată depinde și de structura industriei din fiecare țară. Emiliano Magrini explică faptul că statele cu sectoare puternice de producție a ciocolatei, precum Germania, Franța, Italia, Belgia, Țările de Jos și Elveția, au reușit să limiteze mai bine creșterile de preț.

„Pe aceste piețe, firmele mari și integrate vertical sunt mai capabile să absoarbă costurile mai ridicate ale cacao-ului prin ajustarea marjelor, utilizarea contractelor pe termen lung sau repartizarea costurilor pe piețele de export”, a spus el.

În schimb, țările cu industrii mai mici sau mai dependente de importuri resimt mai direct șocurile de pe piața globală a cacao-ului. Acest lucru este vizibil în mai multe state din Europa Centrală și de Est, unde prețurile la raft reacționează mai rapid la creșterea costurilor de producție.

„Diferențele în ceea ce privește costurile forței de muncă, prețurile energiei, prețurile altor ingrediente cheie precum laptele și zahărul, cursurile de schimb și intensitatea concurenței în comerțul cu amănuntul contribuie și mai mult la variațiile între țări”, a adăugat Magrini.

La rândul său, John Baffes arată că structura industriei joacă un rol important în modul în care creșterile de costuri ajung la consumatori.

„Unele firme absorb o parte din creșterile prețului la cacao pentru a-și proteja cota de piață, în timp ce altele le transferă mai integral și mai rapid”, a spus el.