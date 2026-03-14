Piaţa ciocolatei din România, estimată la peste 300 de milioane de euro

Piaţa ciocolatei din România este estimată la peste 300 de milioane de euro, iar consumul anual se ridică la aproximativ 35.000 de tone, în condiţiile în care românii mănâncă tot mai multă ciocolată, dar devin mai selectivi şi se orientează către produse premium, locale şi experienţe gastronomice, potrivit unor date din industrie, citate de Agerpres.

Consumul mediu de ciocolată a înregistrat o creştere constantă în ultimii ani, ajungând de la 2,16 kilograme pe persoană în 2023 la 2,26 kilograme în 2024 şi la 2,36 kilograme în 2025, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 9% în doar doi ani.

Cu toate acestea, consumul rămâne semnificativ sub media europeană, care depăşeşte 7 kilograme pe persoană anual, ceea ce indică un potenţial ridicat de dezvoltare pentru piaţa locală.

În acelaşi timp, evoluţia consumului are loc într-un context de încetinire a retailului alimentar. În 2025, vânzările cu amănuntul au scăzut cu aproximativ 2% faţă de anul precedent, însă consumul de ciocolată a continuat să crească.

Potrivit specialiştilor, fenomenul este explicat prin tendinţa de „selective premiumization”, prin care consumatorii cumpără cantităţi mai mici, dar sunt dispuşi să plătească mai mult pentru produse premium sau experienţiale.

„Valhrona este brandul de referinţă pentru cei mai mari maeştri cofetari şi chefi cu stele Michelin din întreaga lume. A fost fondată exclusiv pentru profesionişti. Reprezintă exact 1% din producţia de ciocolată la nivel mondial, aşadar nu va fi niciodată ciocolata de masă. Începând de anul acesta, Valhrona s-a întors în grupul-mamă Savencia şi va fi din ce în ce mai vizibilă în zona de educaţie pentru chefi. Pentru că piaţa din România este absolut extraordinară, ne angajăm să susţinem comunităţile de chefi din România prin orice va fi nevoie”, a declarat Simona Borascu, Foodservice Marketing Manager Valrhona, citată în comunicat.

„România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internaţională a ciocolatei artizanale”

Potrivit unui studiu regional privind tendinţele din industria ciocolatei, 88% dintre consumatori caută produse care reflectă identitatea culturală sau patrimoniul local, 84% apreciază produsele asociate cu momente speciale sau experienţe gastronomice, iar 49% preferă produse cu liste scurte de ingrediente.

Totodată, între 41% şi 47% dintre consumatori sunt atraşi de combinaţii de arome inovatoare şi experienţe senzoriale.

„România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internaţională a ciocolatei artizanale. Ciocolatierii români câştigă tot mai multe premii în competiţii internaţionale, iar piaţa locală evoluează constant. Mai mult, există branduri de ciocolată care s-au lansat chiar în cadrul Chocolate Saga”, a afirmat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga.

Chocolate Saga, considerat cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv universului ciocolatei, se desfăşoară în perioada 13 – 15 martie la Biblioteca Naţională a României din Bucureşti.