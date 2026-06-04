Legume și fructe din Turcia vândute drept produse românești într-un mare lanț de supermarketuri / Ce au descoperit inspectorii ANAF

04 iun. 2026, Retail
Legume și fructe din Turcia vândute drept produse românești într-un mare lanț de supermarketuri / Ce au descoperit inspectorii ANAF
Foto Dreamstime
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Cantități importante de legume și fructe importate din Turcia ar fi fost reetichetate ca produse românești și comercializate la nivel național prin intermediul unuia dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România, potrivit unei investigații realizate de ANAF și Autoritatea Vamală Română (AVR), citată de Profit.ro.

Ancheta a vizat inițial aspecte fiscale, însă verificările au scos la iveală și suspiciuni privind originea mărfurilor comercializate. Conform informațiilor publicate de Profit.ro, o societate din județul Ilfov, deținută de cetățeni turci și autorizată ca cooperativă agricolă de către Ministerul Agriculturii, ar fi importat cantități foarte mari de fructe și legume din Turcia, pe care ulterior le-ar fi etichetat ca fiind produse în România.

Potrivit sursei citate, compania putea furniza fără dificultate cantități de ordinul zecilor de tone, inclusiv la solicitarea marilor retaileri, deoarece marfa provenea din import și nu din producția agricolă locală.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât produsele românești beneficiază de o apreciere ridicată în rândul consumatorilor și sunt, de regulă, comercializate la prețuri mai mari, fiind promovate și ca o modalitate de susținere a producătorilor locali.

Un alt aspect semnalat în investigație este că societatea respectivă funcționa ca o cooperativă agricolă, statut care îi permitea să beneficieze de facilități fiscale, inclusiv scutirea de impozit pe profit.

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Sector aflat permanent în atenția autorităților

Comerțul cu legume și fructe este considerat de autorități unul dintre domeniile cu risc ridicat de evaziune fiscală. Turcia reprezintă una dintre principalele surse de import pentru aceste produse în România, statul turc susținând activ exporturile producătorilor agricoli locali.

În luna aprilie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu AVR și ANSVSA, a desfășurat controale la mai multe firme din județul Ilfov care activează în depozitarea și comercializarea produselor alimentare perisabile provenite din import.

În urma verificărilor au fost constatate probleme de trasabilitate la trei societăți comerciale, iar o altă firmă funcționa fără respectarea cadrului legal. Inspectorii au ridicat documente vamale și comerciale pentru verificarea originii mărfurilor, a cantităților declarate și a conformității transporturilor monitorizate prin sistemul e-Transport.

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