După valul uriaș stârnit de așa-numita „ciocolată Dubai”, o nouă variantă de desert a început să cucerească Coreea de Sud. Se numește „Dubai Chewy Cookie”, este cunoscut local și ca „Dujjonku”, iar succesul lui a adus deja cozi la cafenele și brutării din unele cartiere ale Seulului. Potrivit publicației Gesundheitstrends, desertul se bazează pe aceeași combinație devenită celebră în ultimii ani: cremă de fistic și kadaif crocant.

Deși numele trimite direct la Dubai, desertul nu vine, de fapt, din Emirate. „Dubai Chewy Cookie” a fost dezvoltat în Coreea de Sud, iar legătura cu Dubai există doar la nivel de inspirație, pornind de la popularitatea ciocolatei cu umplutură de fistic și kadaif. Acesta este descris ca un aluat foarte fin, sub formă de fire, folosit frecvent în bucătăria orientală și prăjit în unt sau ulei pentru a deveni crocant. Diferența față de ciocolata care a lansat moda este dată de textură și construcție. Dacă tableta clasică are o umplutură crocant-cremoasă învelită în ciocolată, noul desert schimbă complet exteriorul. În varianta coreeană, amestecul de cremă de fistic și kadaif prăjit este învelit într-o masă moale de marshmallow, adesea completată cu cacao sau ciocolată. Tocmai contrastul dintre exteriorul moale, consistența elastică și miezul bogat este prezentat drept principalul motiv al succesului.

Viral pe rețelele sociale

Fenomenul s-a mutat repede și în cultura vizuală a rețelelor sociale. Potrivit sursei citate, mulți clienți nu cumpără un singur desert. Iau mai multe bucăți odată, le fotografiază, le oferă cadou sau le împart cu prietenii. În unele zone din Seul, vizita la o cafenea care vinde „Dubai Chewy Cookie” a început să semene cu un mic ritual de weekend.

Dincolo de succesul comercial, desertul vine și cu o componentă mai puțin prietenoasă din punct de vedere nutrițional. Gesundheitstrends notează că un singur „Dubai Chewy Cookie” poate avea, în funcție de mărime, între 200 și 400 de kilocalorii. Asta înseamnă că două bucăți pot ajunge, uneori, să furnizeze o cantitate de energie comparabilă cu cea a unei mese complete. Dar mulți consumatori subestimează valoarea energetică tocmai pentru că desertul pare mic la prima vedere.

- articolul continuă mai jos -

Explicația stă în ingrediente. Crema de fistic conține adesea zahăr și grăsimi adăugate. Kadaiful este prăjit în unt sau ulei, iar învelișul de marshmallow este alcătuit în mare parte din zahăr. Când se adaugă și cacao sau ciocolată, densitatea calorică urcă și mai mult. Rezultatul este un desert foarte concentrat energetic, care livrează mult gust într-un volum mic.

Explicația specialiștilor este că amestecul de mult zahăr și multă grăsime activează puternic sistemul de recompensă din creier. Iar alimentele care sunt simultan dulci și grase tind să fie percepute ca deosebit de gustoase. În cazul „Dubai Chewy Cookie”, zahărul din marshmallow ajunge rapid în sânge, în timp ce conținutul ridicat de grăsime încetinește digestia și poate menține glicemia ridicată mai mult timp. Pentru o persoană sănătoasă, consumul ocazional nu este prezentat drept o problemă majoră, dar consumul frecvent este asociat cu un risc mai mare de probleme metabolice pe termen lung.