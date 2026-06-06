Actualul antrenor al lui Inter Milano, Cristi Chivu, a făcut o serie de mărturisiri emoționante într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, citat de Adevărul. Fostul căpitan al naționalei României a vorbit despre copilăria petrecută în perioada comunistă, despre moartea tatălui său și despre promisiunea care i-a influențat întreaga viață.

Chivu a descris o copilărie marcată de lipsuri materiale, dar în același timp plină de bucurii simple și de pasiunea pentru fotbal, moștenită de la tatăl său, fost jucător și antrenor la nivel local.

O minge de tenis și visul fotbalului

Fostul fundaș a povestit că primele sale amintiri legate de fotbal sunt strâns legate de o simplă minge de tenis cu care se juca în casă. „Am fost un copil fericit. Aveam puține lucruri, cele permise de regimul comunist din România. Dar am crescut cu educația primită de la părinții mei, bucurându-mă de copilărie”, a declarat Chivu.

El și-a amintit că petrecea ore întregi lovind mingea de tenis prin cameră și imaginându-și că ușa reprezenta poarta pe care trebuia să o apere sau în care să înscrie. Pasiunea pentru fotbal a fost alimentată de exemplul tatălui său, care activa în acea perioadă ca antrenor al unei echipe de amatori.

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Moartea tatălui, momentul care i-a schimbat viața

Una dintre cele mai dificile amintiri evocate de Chivu este legată de dispariția tatălui său. Fostul internațional a dezvăluit că avea doar 16 ani și jumătate când acesta a murit. Pierderea l-a obligat să se maturizeze mult mai repede decât și-ar fi imaginat. „Aveam șaisprezece ani și jumătate. Voiam să-i demonstrez ceea ce el a gândit mereu despre mine. Acesta a fost singurul obiectiv al vieții mele: să-i arăt că pot face lucruri frumoase și corecte”, a mărturisit tehnicianul român.

Chivu a povestit că, înainte de moartea tatălui său, i-a promis că va deveni un om responsabil și că va avea grijă de familie. „Am crescut brusc, iar acea promisiune am avut-o mereu în fața ochilor. Acel angajament mă ține mereu cu picioarele pe pământ”, a spus el.

„Libertatea însemna o felie de șuncă, un cub de ciocolată”

Poate cea mai puternică parte a interviului este cea în care Cristi Chivu vorbește despre lipsurile din perioada comunistă. Fostul fotbalist a explicat că ideea de libertate avea atunci un sens foarte diferit față de cel de astăzi. „Vreți să vă spun adevărul? Posibilitatea de a avea lucruri. De a trăi normal, de a mânca normal. Atunci aveam dreptul la doar doi litri de lapte, câteva ouă, puțin ulei și pâine doar sâmbăta. Libertatea însemna o felie de șuncă, un cub de ciocolată”, a declarat Chivu. El a povestit și că a mâncat prima banană la vârsta de opt ani, un detaliu care ilustrează dificultățile cu care se confruntau multe familii în ultimii ani ai regimului comunist.

Recunoștință pentru mama sa

După ce a început să câștige bani din fotbal, una dintre primele sale preocupări a fost să îi ofere mamei o viață mai bună. Chivu a dezvăluit că i-a cumpărat o casă și i-a făcut numeroase cadouri, însă consideră că acestea nu pot compensa sacrificiile pe care femeia le-a făcut după moartea soțului. „M-a răsplătit mândria ei pentru cariera mea, pentru faptul că am învățat și mi-am ținut promisiunea făcută tatălui meu”, a spus fostul căpitan al naționalei.

În prezent, Cristi Chivu se află într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale de antrenor, la conducerea tehnică a lui Inter Milano. Dincolo de performanțele sportive însă, interviul acordat presei italiene oferă imaginea unui om marcat de experiențele copilăriei și de promisiunea făcută tatălui său într-un moment care i-a schimbat definitiv viața.