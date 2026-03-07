VIDEO | Cum ajungem să cumpărăm suplimente din cauză că ne este frică de mâncare / Tania Fântână (nutriționist): „Corpul nu are nevoie să fie reparat constant”

07 mart. 2026, Nutriție

Tot mai mulți oameni ajung să privească alimentația prin filtrul fricii: frica de zahăr, de grăsimi, de gluten sau de așa-numitele „toxine”. Nutriționistul G4Food Tania Fântână atrage atenția că această anxietate alimentară este alimentată constant de mesaje publicitare și de promisiuni comerciale care sugerează că organismul nu funcționează corect fără ajutor extern.

Potrivit acesteia, mesajele repetitive din reclame sau din spațiul public creează impresia că fiecare disconfort minor ascunde o problemă medicală. Balonarea, oboseala sau o digestie mai lentă sunt prezentate drept semne ale unor carențe, iar soluția propusă este adesea un supliment alimentar.

„Corpul nu are nevoie să fie „reparat” constant. Are nevoie să fie ascultat, să fie hrănit complet și cât mai natural și curat și să i se respecte necesarul de odihnă”, spune nutriționistul.

În realitate, explică Tania Fântână, organismul are mecanisme proprii de reglare. Ficatul detoxifică permanent, intestinele se regenerează constant, iar digestia poate varia de la o zi la alta. Nu orice simptom minor indică o problemă de sănătate.

Specialista atrage atenția că o întreagă industrie se bazează pe ideea că organismul este permanent în dezechilibru și că are nevoie de produse care să „susțină” fiecare organ. Astfel, suplimentele, produsele de detoxifiere sau cele care promit stimularea imunității sunt promovate ca soluții pentru probleme care, de multe ori, sunt normale.

Deși multe dintre suplimente se vând fără prescripție, administrarea în doze mari poate avea efecte adverse

Înainte de a cumpăra un supliment, nutriționista recomandă câteva întrebări simple: dacă există un diagnostic real sau doar o teamă, dacă problema este persistentă sau ocazională și dacă recomandarea vine de la un specialist sau dintr-o reclamă.

Un alt aspect ignorat frecvent este riscul excesului de vitamine. Deși multe dintre ele se vând fără prescripție, administrarea în doze mari poate avea efecte adverse. Vitamina A în exces poate afecta ficatul și oasele, vitamina D luată fără monitorizare poate crea dezechilibre ale calciului, iar vitamina B6 administrată pe termen lung în cantități mari poate provoca simptome neurologice.

Tania Fântână subliniază că suplimentele ar trebui să completeze alimentația, nu să o înlocuiască. Somnul, mesele regulate, reducerea stresului și o dietă echilibrată rămân baza sănătății.

„Educația, legătura permanentă cu natura, analizele periodice de sânge, discernământul și simțul măsurii protejează mai mult decât orice supliment”, spune nutriționista.

