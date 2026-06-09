Podgoria Aradului. Nouă primării din județ și producătorii de vin vor să se unească pentru promovarea turistică

09 iun. 2026, Articole / Reportaje
Podgoria Aradului. Nouă primării din județ și producătorii de vin vor să se unească pentru promovarea turistică
Foto: Diana Pavelescu
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Nouă primării din județul Arad și zeci de producători de vin se unesc într-o nouă asociație care își propune să revitalizeze Podgoria Aradului, una dintre cele mai vechi regiuni viticole din România, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Demersurile pentru înființarea Asociației „Dealurile Aradului Miniș-Măderat” au fost deja începute, iar din structura de bază vor face parte nouă primării și 17 producători de vin, numărul acestora urmând să crească pe parcurs.

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